В России хотят ввести продуктовые карточки для малообеспеченных

По словам депутата Ярослава Нилова, в Госдуме разрабатывается законопроект, который поможет определить, насколько тот или иной гражданин нуждается в сертификате на продукты. Речь идет о фиксированной сумме средств, равной 1/4 прожиточного минимума.
Чтобы исключить попытки обналичивания сертификатов, а также приобретение с их помощью алкоголя и табачных изделий, авторам идеи предстоит составить список продуктов. Таким образом владелец сертификата может купить в магазине определенные товары, а государство за них рассчитается, выделив деньги из бюджета.
Стоит отметить, что ранее директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков выступил с похожей идей. По его мнению, в стране нужно ввести карточки на продукты.
С помощью таких талонов граждане смогут приобретать товары первой необходимости. Кобяков подчеркнул, что продуктовые карточки есть в других государствах, например в США.
Напомним, с 2021 года прожиточный минимум и МРОТ могут начать рассчитывать по-новому. В Минтруде в подробностях рассказали об этой идее и заявили, что на ее реализацию необходимо потратить 128,5 миллиарда рублей.
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