Рубль внезапно усилил рост после праздников

Рубль резко усилил рост после праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимуму с мая 2018 года. Таким образом, курс рубля на сегодня, 9 января 2020 года, составил 61,90 за доллар и 69,37 за евро. Ранее эксперты заявляли, что недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом.
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