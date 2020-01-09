Рубль внезапно усилил рост после праздников

Рубль резко усилил рост после праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимуму с мая 2018 года. Таким образом, курс рубля на сегодня, 9 января 2020 года, составил 61,90 за доллар и 69,37 за евро. Ранее эксперты заявляли, что недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом.