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Общество

Чем питаются настоящие космонавты

Фото: commons.wikimedia.org
Покорение космоса – задача не из простых. Как и любая тяжелая работа, она требует от человека много сил и энергии. В таких условиях главную роль играет полезное и сбалансированное питание. Многие думают, что космонавты едят особую и очень специфическую пищу, недоступную простому человеку. Расхожий миф опровергают на Международной космической станции.
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Первым на орбите попробовал еду из тюбиков еще Юрий Гагарин. Знаменитый полет, открывший человечеству дорогу в космос, длился менее двух часов, но ученые хотели выяснить, сможет ли человек нормально принимать пищу в условиях невесомости. 

Спустя несколько месяцев эксперимент повторил Герман Титов. Суп, паштет и компот – таков был рацион второго космонавта планеты. Несмотря на то, что за 25-часовой полет Титов кушал трижды, по возвращении на землю он пожаловался на голод. 

После этого ученые взялись за разработку рациона, который бы полностью удовлетворял потребностям космонавтов. Еда должна быть вкусной, полезной, сбалансированной по витаминам и минералам и иметь удобную упаковку.

Современная российская космическая пища насчитывает 250 наименований. Одних супов – больше 14 видов.

Специально произведенную еду покорители орбиты не прочь дополнить самыми обычными продуктами, которые мы без проблем можем купить в любом супермаркете. Например, на МКС поставляют кетчуп, джем, аджику и горчицу "Махеевъ".

Но это никакая не самодеятельность. Как и все блюда, прежде чем попасть в рацион космонавтов, они прошли жесткий отбор и были одобрены в НИИ "Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии", которое следит за рационом космонавтов с 1963 года.

Соусы и джемы этой марки по умолчанию упаковываются в вакуумные дой-паки. Ими удобно пользоваться даже в состоянии нулевой гравитации. Так что продукция попадает к космонавтам с той же линии, что и на полки магазинов. 

Вот космонавт, герой России Олег Новицкий опубликовал на своей странице в Instagram обеденный рацион настоящих космонавтов с вполне знакомой нам красной упаковкой.

Космонавты, как известно, люди смелые, а острых ощущений в работе на орбите – хоть отбавляй. Чего стоит хотя бы выход в открытый космос. Но работа работой, а обед – по расписанию.

Острому есть место и в рационе: на одной из фотографий в официальном аккаунте "Роскосмоса" в Instagram наблюдательный пользователь может увидеть аджику этого же бренда. 

Не обходится на МКС и без сладкого. Так, во все том же аккаунте "Роскосмоса" есть снимок с космонавтом Сергеем Волковым. "Разгрузка нашего "космического грузовика" идет полным ходом. У нас ценность свежих фруктов совсем иная, чем на Земле", – подписана фотография. 

На снимке апельсины и яблоки эффектно парят в невесомости. А рядом, на обеденном столе, стоит клюквенный джем – и здесь вновь "Махеевъ"!

В обозримом будущем существенных изменений в технологиях приготовления космической еды не планируется, разве что будет немного меняться рацион. Уже сейчас меню формируется исходя из потребностей и вкусов конкретного человека.

Для каждого космонавта помимо обязательного по калорийности ежедневного рациона готовится индивидуальный набор, в котором блюдо, например, могут больше или меньше посолить. И, как видно по фото, в меню включают соусы, которые делают еду вкуснее и напоминают о родном доме.

Автор: Иван Поляков26 февраля 2019, 10:01

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