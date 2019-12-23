Евро ниже 69: рубль уверенно растет

Центральный Банк России обнародовал последние данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает расти. Официальный курс рубля на сегодня, 23 декабря, составляет 62,24 за доллар и 68,99 за евро.

Некоторые эксперты связывают укрепление российской валюты с ситуацией на политической арене. Заместитель руководителя казначейства Солид-Банка Константин Чернов заявил, что рост курса рубля произошел благодаря снижению напряженности в отношениях России с западными странами, передает VL.ru.