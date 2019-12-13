ЦБ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского банка

Центральный банк России отозвал лицензии у организаций "Невский народный банк" и "Кранбанк". С 13 декабря они не смогут осуществлять финансовые операции, передает RT.
На сайте регулятора сообщается, что Невский банк полностью утратил собственные средства из-за хищения части активов. Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, уточняет газета "Петербургский дневник"
Ивановский Кранбанк проводил нерыночные операции, которые имели признаки вывода активов. Кроме того, организация занижала величину резервов на возможные потери, передает "Москва 24".
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Как заставить мужика ползать у ног?
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Богатый старик
Нужен совет.