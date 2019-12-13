Затишье перед бурей: курс рубля остается стабильным

Центральный банк России представил новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает держать позиции. Официальный курс рубля на сегодня, 13 декабря, составляет 63,22 за доллар и 70,42 за евро.
Ранее эксперты сообщили россиянам о том, что в 2020 году отечественную валюту ждут испытания. Падение цен на нефть и обрушение фондовых рынков может привести к тому, что курс рубля подскочит до 100 рублей за доллар.
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