Внешэкономбанк продолжит развивать моногорода

Новый Фонд развития современной городской экономики, созданный на базе Фонда развития моногородов Внешэкономбанка (ВЭБ), не перестанет заниматься развитием моногородов. Вместе с тем в сферу его деятельности будут включены остальные российские города и агломерации.

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