Внешэкономбанк продолжит развивать моногорода
Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов в среду, 18 июля, объявил на Московском урбанистическом форуме о преобразовании Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики.
обновленная структура займется привлечением частных инвестиций в городскую инфраструктуру. Наблюдательный совет фонда может возглавить глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Это позволит обеспечить связь фонда и Внешэкономбанка с правительством.
"Теперь периметр деятельности нового фонда охватит не только моно-, но и остальные города и агломерации", – отметила в комментарии для РИА Новости зампред ВЭБа Ирина Макеева. По ее словам, это будет новая история создания современной экономики городов, которые являются в наше время драйверами развития страны. "Моногорода по-прежнему останутся в периметре работы Фонда и в фокусе нашего внимания", – добавила она.
Макеева отметила, что программа поддержки моногородов стартовала в 2016 году, но уже признана успешной. По ее словам, за два года там было создано 290 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в 273 моногородах модернизированы входные группы и зоны ожидания в поликлиниках, было отремонтировано почти 300 центральных улиц, был обновлен парк машин скорой помощи.
Фонд развития моногородов группы Внешэкономбанка был учрежден в 2014 году. Он занимается созданием в таких населенных пунктах рабочих мест, привлекает туда инвестиции.
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