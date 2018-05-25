Шувалов вернет ВЭБ на "первую линию"
Решать неразрешимое Шувалову не привыкать: сложные и часто запутанные государственные задачи – это по его профилю. Его карьера начала набирать обороты в середине 90-х в МИДе: там Шувалов работал в качестве атташе в правовом департаменте. С тех пор он успел поработать в правительстве и администрации президента, где, как правило, курировал решение наиболее сложных ребусов.
Политолог Константин Гаазе в свое время отметил, что Шувалов – "чиновник-толкач, сдвигатель чего-либо с мертвой точки", поэтому ему поручаются проекты, у которых экономическая суть, но есть и чрезвычайно важная политическая публичная компонента, и четкие сроки, которые нельзя срывать. К примеру, бывший первый вице-премьер успешно курировал такой сложный проект, как развитие моногородов. Чиновники вспоминают об этом как о "проклятой теме" – никто не хотел ею заниматься. Шувалов смог не просто придать ей положительную динамику, но и запустил диверсификацию и программу "Пять шагов" (благоустройство моногородов).
"В своей работе Шувалов всегда был открыт для сложной дискуссии с экспертами, мог поспорить и принять неординарные решения, а для реализации каждого крупного проекта организовывал практическую площадку для всех заинтересованных", – сказал в интервью "МК" политолог Павел Данилин. При этом, по мнению эксперта, он никогда не боялся давления и ломки стереотипов: например, Шувалов приложил громадные усилия по переходу на электронные закупки, что заложило основы для перехода к цифровой экономике, сегодня являющейся одним из приоритетных проектов правительства.
Как полагает Данилин, с назначением политика на пост председателя Внешэкономбанка сформировалась диспозиция, фактически создающая базу для альянса Игоря Шувалова и Антона Силуанова, который в новом составе правительства сохранил за собой пост министра финансов и был назначен первым вице-премьером. Это может быть мощный союз, дающий большие возможности для обоих.
Силуанов получает поддержку опытного аппаратчика и ключевого института развития, а Шувалов в свою очередь приобретет в правительстве площадку, которую он точно использует, опираясь на свой колоссальный опыт по реализации больших проектов: от цифровой экономики до доступной ипотеки. "Зная опыт и возможности Шувалова, гибкость и нетривиальность принятия решений, его поддержку президентом, связи как на Западе, так и на Востоке, можно предположить, что ВЭБ скоро вернется в ряд сильных экономических игроков в стране", – резюмировал Данилин.
Напомним, Внешэкономбанк по сути является национальным институт развития и государственной корпорацией. Он не имеет банковской лицензии, так как у него особый статус, регулирующийся специальным федеральным законом. Ранее должность председателя ВЭБа занимал Сергей Горьков, пришедший на этот пост из Сбербанка.
Без яркой звезды во лбу этой проводницы мир кажется грустнее
Удалось выяснить, где шпионская дочь приобрела наряд
Артист нестандартно поздравил певицу
Поклонники попросили актрису удалить неудачные кадры