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Экономика

Медведева просят вернуть водку на заправки

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольных напитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.
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Продажа алкоголя на АЗС поможет обеспечить россиян дешевым бензином. С таким предложением обратился к правительству Независимый топливный союз.

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По словам президента союза Павла Баженова, такими действиями получится сдержать рост цен на бензин. Это должно помочь низкодоходным АЗС. По оценке Баженова, доходы вырастут на 5%, а прибыль от реализации таких товаров – на 30%.

Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев АЗС и 39 компаний, которым принадлежит 400 автозаправочных станций. Как заявляет его президент, в стране с ценами на бензин сложилась невозможная ситуация. И союз готов на любые адекватные меры, чтобы ее исправить. "Почему на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов", – отметил Баженов.

Письмо на имя Дмитрия Медведева было направлено 25 апреля. Копии документа получили и профильные министерства, передает Life.ru.

На днях аналитики выступили с прогнозом, что цена на основные марки топлива в России будет подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается, что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек. 

 Эксперты считают, что тенденция сохранится до мая. Скорее всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как ожидалось, а на 7%. 

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 21:58

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