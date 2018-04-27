Медведева просят вернуть водку на заправки

На автозаправочные станции надо вернуть продажу алкогольных напитков. Это поможет сдержать рост цен на бензин.

Продажа алкоголя на АЗС поможет обеспечить россиян дешевым бензином. С таким предложением обратился к правительству Независимый топливный союз.

По словам президента союза Павла Баженова, такими действиями получится сдержать рост цен на бензин. Это должно помочь низкодоходным АЗС. По оценке Баженова, доходы вырастут на 5%, а прибыль от реализации таких товаров – на 30%.

Независимый топливный союз объединяет независимых владельцев АЗС и 39 компаний, которым принадлежит 400 автозаправочных станций. Как заявляет его президент, в стране с ценами на бензин сложилась невозможная ситуация. И союз готов на любые адекватные меры, чтобы ее исправить. "Почему на АЗС нельзя продавать водку? Здесь вопрос стандартов", – отметил Баженов.

Письмо на имя Дмитрия Медведева было направлено 25 апреля. Копии документа получили и профильные министерства, передает Life.ru.

На днях аналитики выступили с прогнозом, что цена на основные марки топлива в России будет подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается, что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.

Эксперты считают, что тенденция сохранится до мая. Скорее всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как ожидалось, а на 7%.

