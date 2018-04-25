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Экономика

Цены на бензин будут расти каждую неделю

Фото: Dni.Ru
Бензин в России будет дорожать плавно, но неуклонно - понемногу каждую неделю. По словам аналитиков, этому способствует рост цен на нефть.
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Колебания стоимости нефти на мировых рынках отразятся на ценах на топливо в России. 24 апреля марки нефти WTI и Brent подешевели более чем на 1%. Причина – заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому. Однако после некоторого понижения фьючерсы снова пошли в гору: нефть марки Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures торгуется по 73,94 доллара за баррель.

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Тенденция подстегивает и внутренний российский рынок, отметил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев. По его словам, это не отражается на себестоимости продукции, а служит неким ценовым ориентиром.

"Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, это связано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложения нефтяной отрасли. В литре бензина заложен большой удельный вес налогов, поэтому у нас высокая стоимость", – заявил эксперт в эфире НСН.

Цена на основные марки топлива, по прогнозу аналитика, будет подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается, что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.

Эксперт считает, что тенденция сохранится до мая. Скорее всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как ожидалось, а на 7%.

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2018, 19:38

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