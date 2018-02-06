За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал

Президент Украины станцует польку и вальс – Петр Порошенко впервые примет участие в знаменитом Венском бале. Его сограждане негодуют – в стране кризис, а глава государства за государственный счет летит развлекаться.

Только перелет Порошенко в Австрию и назад вместе с делегацией обойдется бюджету в 30 тысяч долларов. И это не считаю питания, проживания и развлечений. Венский бал – мероприятие престижное и дорогое, впервые он прошел в середине XIX века. Сегодня входной билет на бал стоит порядка 300 евро, место в ложе – 20 тысяч евро, а стол на четверых – около восьми тысяч.

Оперный бал, на который отправляется президент Порошенко, считается одним из самых важных. Открывает его полонез, в котором участвуют специально отобранные пары: девушки и молодые люди до 24 лет. Затем они танцуют польку, а в самом конце – венский вальс, пишет украинское издание "Вести".

Ранее Dni.Ru писали, что Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов на недельный отдых на Мальдивах. Семья президента жила в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

Президент Украины с компанией отправились в Мале на Falcon 7X – одном из самых дорогих воздушных судов турецкой авиакомпании Setair. Перелет из Киева до столицы Мальдив и обратно – с учетом ожидания на курортных островах в течение семи дней – стоит 154 тысячи евро.

Сегодня, 6 февраля невестка президента Украины официально подтвердила, что Петр Порошенко действительно провел рождественские каникулы на Мальдивах. Сложная ситуация в стране – еще не повод отменять президенту отдых за границей, считает Юлия Порошенко.

Крайне невразумительное объяснение родственница Порошенко дала при ответе на вопрос – почему президент отправился именно на Мальдивы. "А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет", – заявила невестка Порошенко.