Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как известно, политик многовекторный. То делает заявления о братстве с Россией, то заигрывает с Западом. В интервью телеканалу "Россия 24" лидер соседней республики признался, что Минск поставляет в Соединенные Штаты продукцию машиностроительных предприятий и сотрудничает с американцами в IT-сфере.



По словам Лукашенко, США покупают белорусскую технику с удовольствием. "Потому что помнят наши МТЗ-50 (марка тракторов. – Прим. ред.)", - пояснил глава государства. Он уточнил, что американцам нравится соотношение цены и качества.

Несмотря на критику Запада, отношения с ним у Лукашенко последние несколько лет идут в гору. Эксперты утверждают, что это связано с ролью, которую белорусский лидер пытается играть в минском процессе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Большой резонанс вызвал недавний визит в Минск представителя Госдепартамента США Аарона Уэсса Митчелла. В беседе с американским дипломатом Лукашенко заявил, что возлагает особые надежды на развитие отношений Минска и Вашингтона.

Особенно показательны слова белорусского лидера о том, что Минск станет "самым надежным и честным партнером Вашингтона". А далее Лукашенко недвусмысленно изрек: "Если мы договоримся и в Белоруссии что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".





В то же время белорусский лидер все чаще выступает с критическими замечаниями в адрес России. Помимо прочего, Лукашенко выразил недовольство таможенными тарифами в рамках Евразийского экономического союза, большую часть от которых получает Москва.

На встрече с руководителями стран – членов ЕАЭС Лукашенко отказался продлевать действующие нормативы. По его мнению, они ставят Минск в неравные условия по отношению к другим членам Евразийского союза. Поэтому, уверен Лукашенко, нормативы нужно пересмотреть. Не исключено, что Батька провоцирует очередной кризис в отношениях с Москвой.