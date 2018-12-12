Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель

На фоне недавней перепалки с президентом России Владимиром Путиным по поводу цен на газ лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжает петь дифирамбы западным странам. В прошлом месяце глава братской республики мило беседовал с посланником Госдепа США, а на сей раз принялся сыпать комплиментами в адрес германских властей.



На встрече с послом ФРГ в Белоруссии Петером Деттмаром Александр Лукашенко был откровенен. Посланнику белорусский лидер предложил забыть о дипломатических формальностях и вести себя максимально откровенно.



Германию Лукашенко назвал оплотом и хранительницей Евросоюза. Президент прямо заявил, что Минск может пойти навстречу Берлину "в определенных вопросах", но не во всех.

Власти ФРГ Лукашенко поблагодарил за то, что Германия никогда не ставила Белоруссию перед выбором. "Мы, исходя из национальных интересов, интересов наших соседей, будем строить мирную политику. Никогда не станем очагом напряженности в Европе", – заявил лидер братской республики.

Лукашенко в беседе с германским послом выглядел спокойным и уверенным. Этого нельзя было сказать о его состоянии на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в минувший четверг в Санкт-Петербурге.

Лидер братской республики выглядел нервным и раздраженным. Сидя напротив президента России Владимира Путина, он позволил себе разговаривать на повышенных тонах с хозяином встречи.

Видео дня! Лукашенко и Путин жестко поговорили в Питере. pic.twitter.com/eJMorcPYES — TUT.BY (@tutby) 6 декабря 2018 г.

Когда речь зашла о ценах на газ, президент Белоруссии стал вести себя по-хамски. Он то и дело перебивал главу российского государства и озвучивал все новые претензии.

По словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". Путин предложил продолжить дискуссию о ценах в закрытом режиме, без журналистов.

Позже белорусскому лидеру, с его слов, пришлось извиняться за резкость. В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что в итоге стороны обо всем договорились.