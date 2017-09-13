Россия изобличила хитрость Лукашенко и Назарбаева

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказал о планах ввести ограничения на ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана. Причина такого решения – в недобросовестном поведении на рынке иностранных партнеров.

Как рассказал Александр Ткачев, белорусские и казахские производители беспошлинно импортируют сахар-сырец из третьих стран, перерабатывают его, а затем продают России дешевый продукт. Министр подчеркнул, что в России отмечается переизбыток своего сахара, а подобная недобросовестная торговля стран-соседей подрывает экономику страны, сообщают "Ведомости".

В результате, из-за действий Белоруссии и Казахстана производство этого продукта в России стало неконкурентноспособным – многие предприятия терпят убытки, а некоторые и вовсе находятся на грани банкротства. По данным министра, с начала августа по сентябрь этого года цена на сахар упала почти вдвое: с 44 до 26 рублей за 1 килограмм.

"Под угрозой продовольственная безопасность, независимость [страны] по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении", – подчеркнул Ткачев.

Представители минсельхозов Белоруссии и Казахстана не стали комментировать ситуацию. Российские эксперты уверены, что для решения проблемы необходимо ввести обязательную импортную пошлину, которую государства бы не компенсировали компаниям. В противном случае, считают они, сахар следует изъять из свободной торговли.