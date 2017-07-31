Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
ФАС 17 июля предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе, а также в поездках по России. Фактически это означает отмену внутрисетевого роуминга.
В свою очередь операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения этой информации и предупредить абонентов за десять дней до введения новых. В Минкомсвязи считают, что отмена роуминга может привести к росту цен на связь.
По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, операторы отменят роуминг к середине августа. При этом компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж, передает РИА Новости.
"Если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, минута может подорожать на доли копейки", – сообщила Заева. Она подчеркнула, что эти расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".
В Госдуме предлагают отменить национальный #роуминг#Россия #технологии #общество #связь #роумингhttps://t.co/yJkYKxCU2W pic.twitter.com/p6pEzDekmN— Федосей Якубенок (@bku_sochi) 10 июля 2017 г.
Эксперт выразила уверенность в том, что операторы не только не проиграют на нововведении, но и выиграют за счет увеличения роста продаж. Также она отметила, что после исполнения операторами предупреждения ФАС проверит его качество.
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