Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, как изменятся тарифы после отмены внутрироссийского роуминга. Это может привести к росту тарифов операторов "большой четверки".

ФАС 17 июля предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе, а также в поездках по России. Фактически это означает отмену внутрисетевого роуминга.

В свою очередь операторы должны изменить условия тарифных планов в течение двух недель после получения этой информации и предупредить абонентов за десять дней до введения новых. В Минкомсвязи считают, что отмена роуминга может привести к росту цен на связь.

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, операторы отменят роуминг к середине августа. При этом компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж, передает РИА Новости.

"Если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, минута может подорожать на доли копейки", – сообщила Заева. Она подчеркнула, что эти расчеты не учитывали "существенный рост разговариваемости".

Эксперт выразила уверенность в том, что операторы не только не проиграют на нововведении, но и выиграют за счет увеличения роста продаж. Также она отметила, что после исполнения операторами предупреждения ФАС проверит его качество.