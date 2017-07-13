В центре Москвы откроется магазин "Ашан"

Флагманский магазин сети "Ашан" откроется в столице по адресу Тверская улица, 4, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на консультанта сделки Malina Property. Разместить в центре Москвы торговую точку бренда, который у покупателей ассоциируется с магазинами на окраинах, было решено ради новых клиентов.

Магазин будет ориентироваться на офисных работников и туристов. На прилавках "Ашана" в центре города будет представлено все самое лучшее, что есть в Сети. Кроме того, существенно расширится ассортимент кулинарии и готовой продукции.