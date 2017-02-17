Первые потери в торговой войне США и Китая

Китайская экономика, которую принято считать одной из самых сильных в мире, переживает не лучшие времена: объем прямых иностранных инвестиций в Поднебесную сократился в январе 2017 года почти на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Иностранные инвесторы отвернулись от Китая: их вложения в экономику страны в первый месяц 2017 года составили 11,6 миллиарда долларов. Такой антирекорд может быть связан с началом календарного года, но, не исключено, что это – первые потери Китая в начавшейся торговой войне с Америкой.

Напомним, что Дональд Трамп еще до своего избрания называл Китай "тарифным манипулятором" и заявлял о желании ввести заградительные тарифы. В программном выступлении в октябре 2016 года тогда еще кандидат в президенты заявил, что нынешние торговые соглашения с Китаем "просто чудовищны", а также обвинил Китай в валютных манипуляциях и пообещал ввести импортные пошлины на китайские товары до 45%.

Эти угрозы еще тогда с тревогой восприняли инвесторы, а эксперты предупредили о том, что из-за принятых на "горячую голову" решений в первую очередь пострадают потребители: вырастет стоимость товаров, удар ощутят и американские фермеры, экспортирующие в КНР кукурузу и пшеницу.

Если США все-таки пойдут на обострение и введут дополнительные тарифы, к примеру, на популярные в Штатах китайские смартфоны и ноутбуки, то это по сути станет дополнительным налогом для американских потребителей, ведь известно, что Китай обеспечивает около 70% мирового производства электроники. Ну а если КНР в ответ введет свои, "зеркальные" тарифы, то пострадают американская автомобильная и авиационная промышленность.

О том, что торговая война между двумя державами уже началась говорят несколько знаковых событий в отношениях Пекина и Вашингтона, на которые обратили внимание эксперты. США ввели санкции против двух китайских компаний и трех граждан КНР из-за того, что они, как утверждают американские власти, поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающими содействие ракетным программам. Пекин отреагировал на этот недружественный шаг мгновенно, заявив, что использование односторонних санкций не будет благоприятным для укрепления взаимного доверия.





Но, более серьезному анализу с точки зрения не только экономики и политики, но и глубинных основ взаимоотношений США и Китая, эксперты подвергли другое событие. Точнее сказать, отсутствие всякого события. 28 января Дональд Трамп не поздравил китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю, хотя все предшественники 45-го президента США традиционно делали это. Трамп, заняв пост президента, пренебрег общепринятым правилом. Что это – простая забывчивость или демонстративный шаг, показывающий, кто главный в связке Пекин-Вашингтон?

Справедливости ради стоит отметить, что дочь Трампа Иванка на пятый день после Нового года пришла в китайское посольство в Вашингтоне и поздравила персонал дипмиссии с праздником. Наблюдатели сразу сделали вывод, что таким образом президент США подает Пекину сигнал – Трамп хорошо знает Китай и драться с ним пока не собирается. Но, в то же время, "дипломатия принцессы" может говорить и о другом скрытом смысле: визит Иванки в посольство есть ни что иное, как символический подарок перед большой войной.