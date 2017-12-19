Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году

В столичном департамента транспорта рассказали об индексации тарифов на проезд в 2018 году. Ожидается, что стоимость билета на одну поездку не изменится.

"Единый" на одну поездку – 55 рублей, билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (ТиНАО) – в 40 рублей, а также билета, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других – на уровне 40 рублей", – отметили сотрудники ведомства в беседе с корреспондентом РИА Новости. Об изменении стоимости других билетов не сообщается.