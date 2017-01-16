Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей

Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек.

Эти счастливчики составляют первую восьмерку знаменитого списка Forbes. Их общее состояние – 424 миллиарда долларов. Открывает рейтинг толстосумов основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов.

На втором месте создатель Zara Амансио Ортега с 67 миллиардами долларов. Следом идет инвестор и меценат Уоррен Баффет, заработавший 60 миллиардов долларов. Четвертое место в списке богатейших людей планеты занимает мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу – 50 миллиардов долларов.

Закрывает первую пятерку владелец онлайн-магазина Amazon Джеф Безос (45 миллиардов долларов). Шестое место принадлежит основателю Facebook Марку Цукербергу (44 миллиарда долларов). На седьмом месте глава IT-компании Oracle Ларри Эллисон с 43 миллиардами долларов. Завершает топ-8 медиа-магнат Майкл Блумберг с 40 миллиардами долларов.

По результатам исследований, богатые люди за последние годы стали сколачивать капиталы еще быстрее. По оценкам экспертов, первый в мире долларовый триллионер появится уже через 25 лет, сообщает сайт "Комсомольская правда". Тем временем число бедных только растет, а пропасть между ними и толстосумами с каждым годом увеличивается.

Бороться с социально-экономическим неравенством и бедностью эксперты неправительственной организации Oxfam предлагают с помощью налогов, обложив богатых еще большими суммами сборов. Кроме того, нужно преследовать неплательщиков, а бедных освобождать от сборов в пользу государства.

"Хорошо неравенство или плохо – вопрос спорный. Пытаться искусственным образом резко его уменьшить с помощью налогов на богатых и их компании – опасная затея. Могут пропасть рабочие места", – считает преподаватель Института экономики естественных монополий Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владислав Гинько. Он уверен, что неравенство – это стимул для экономики.