Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей

Падение Boeing 747 на жилые дома Кончаловский расстался с женой В Москве простились с Доктором Лизой Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Экономика

Депутатов хотят лишить пенсионных доплат

Лишиться их могут и российские сенаторы
Экономика

Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"

Правительство России намерено легализовать "теневиков"
партнеры
Понедельник 16 января
Лента новостей
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:56
Ученые назвали самый депрессивный день в году
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:49
В Киеве предсказали распад НАТО
18:45
Шаляпин приходит в себя после трагедии
18:42
Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда
18:31
Названы самые дорогие футболисты мира
18:29
Какие продукты стоит есть зимой
18:16
Трамп смешал Туска с Юнкером
18:15
Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой
18:08
Как запрограммировать себя на успех
18:02
У Уткина появилась собственная программа
17:59
Стриптизерши хотят получить должностные инструкции
17:49
На Ямале нашли "золотые" детсады
17:46
Мужчина провалился под лед в Москве
17:42
Украина подала в суд на Россию
17:36
Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус
17:30
Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
17:13
Кому нужны профстандарты
17:01
Названа причина сбоя на Московской бирже
16:55
Яценюк раскланялся перед Байденом
16:54
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
16:40
У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне
16:36
Кончаловский расстался с женой
16:27
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
16:17
Кардашьян стала жертвой банды пенсионеров-рецидивистов
16:16
Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу
16:04
Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
16:00
Украина перенаправит поезда из России в Европу
15:58
В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
15:55
В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154
15:53
Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян
15:40
Со Светланой Бондарчук простились на Плющихе
15:31
Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника (видео)
15:29
Солистка "Города 312" о причине крушения Boeing под Бишкеком
15:26
Любовь Алексея Воробьева оказалась ушастой (фото)
15:25
Малышева поставила Алибасову неутешительный диагноз
15:16
Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам
15:12
На Московской бирже приостановлены торги
15:09
Заявления Трампа обеспокоили НАТО
14:59
Гостиничная сеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу
14:55
Значение имени Сергей
14:50
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
14:46
Гонщицу Мару Багдасарян могли подставить
14:43
Российские ученые создали нано-убийцу рака
14:37
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
14:10
Русская модель заняла место Меланьи Трамп
14:09
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
14:06
Найден способ похудения без диет и тренировок
14:06
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
13:57
Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич
13:56
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
13:53
Супермодель подарила миллион знаменитому бомжу
13:52
Обаму шокировал авторитет Путина в США
13:42
Курникова и Иглесиас показали малыша
13:38
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
13:29
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
13:27
Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения
13:23
Полицейский с Рублевки возмутил россиян свадебной гонкой
13:17
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым
13:13
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
13:10
Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане
13:07
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
12:59
На месте пожара в Мытищах нашли два тела
12:47
Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться
12:39
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
12:36
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
12:28
Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы
12:23
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
12:19
Яна Чурикова о своей беременности
12:15
На похудевшем Пореченкове висит одежда
12:15
Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)
12:12
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
12:05
Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции
12:00
Михаил Пореченков сильно изменился
11:57
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
11:51
Джо Байден прилетел в Киев
11:44
Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154
11:40
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
11:36
Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"
11:33
В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы
11:25
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
11:20
Полиция заинтересовалась смертью экс-певицы "Лицея"
11:18
Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским
11:03
Звезда "Адской кухни" попала в смертельное ДТП вместе с матерью
11:01
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым
10:51
Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату
10:46
Володин простился с Доктором Лизой
10:46
Алексей Воробьев извинился после измены
10:42
На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Экономика

Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей

Фото: Дни.Ру
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек.
прочитано 918 раз

Эти счастливчики составляют первую восьмерку знаменитого списка Forbes. Их общее состояние – 424 миллиарда долларов. Открывает рейтинг толстосумов основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов.

ПО ТЕМЕ

Когда на Земле появится первый триллионер

Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes

Миллионеры бегут из России

На втором месте создатель Zara Амансио Ортега с 67 миллиардами долларов. Следом идет инвестор и меценат Уоррен Баффет, заработавший 60 миллиардов долларов. Четвертое место в списке богатейших людей планеты занимает мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу – 50 миллиардов долларов.

Закрывает первую пятерку владелец онлайн-магазина Amazon Джеф Безос (45 миллиардов долларов). Шестое место принадлежит основателю Facebook Марку Цукербергу (44 миллиарда долларов). На седьмом месте глава IT-компании Oracle Ларри Эллисон с 43 миллиардами долларов. Завершает топ-8 медиа-магнат Майкл Блумберг с 40 миллиардами долларов.

По результатам исследований, богатые люди за последние годы стали сколачивать капиталы еще быстрее. По оценкам экспертов, первый в мире долларовый триллионер появится уже через 25 лет, сообщает сайт "Комсомольская правда". Тем временем число бедных только растет, а пропасть между ними и толстосумами с каждым годом увеличивается.

Бороться с социально-экономическим неравенством и бедностью эксперты неправительственной организации Oxfam предлагают с помощью налогов, обложив богатых еще большими суммами сборов. Кроме того, нужно преследовать неплательщиков, а бедных освобождать от сборов в пользу государства.

"Хорошо неравенство или плохо – вопрос спорный. Пытаться искусственным образом резко его уменьшить с помощью налогов на богатых и их компании – опасная затея. Могут пропасть рабочие места", – считает преподаватель Института экономики естественных монополий Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владислав Гинько. Он уверен, что неравенство – это стимул для экономики. 

Автор: Людмила Фоканова16 января 2017, 20:33

комментарии

Политика

Американцы разлюбили Трампа
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
В Киеве предсказали распад НАТО
Украина подала в суд на Россию

Шоу-бизнес

У Воробьева случился эмоциональный взрыв
Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной
Шаляпин приходит в себя после трагедии
У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Проишествия

Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Lifestyle

Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Lifestyle

Какие продукты стоит есть зимой

К формированию своего рациона в это время года нужно относиться с особенной тщательностью
Авто

Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян

В Госдуме призвали наказать полицейского с Рублевки
Происшествия

Принято нетипичное решение по крушению Ту-154

К расследованию катастрофы самолета Минобороны подключился МАК
Шоу-бизнес

Кончаловский расстался с женой

Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни

Гороскоп

Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко

Фоторепортажи

С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился
Ходченкова показала фигуру в купальнике
Красотки токийского автосалона-2017

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru