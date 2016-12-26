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В России хотят сделать платной всю рыбалку
Совет Федерации предложил ввести плату для рыбаков-любителей за их хобби. Об этом заявил заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.
По мнению сенатора, рыбаки-любители должны получать особый тип разрешения – "билет или марку". При этом в Совфеде предусмотрели и введение льгот, например, для детей и пенсионеров, сообщает агентство "Москва".
Стоимость такого разрешения политик определил в 300-500 рублей в год. При этом он не уточнил, каким образом была рассчитана эта сумма и какое ведомство будет выдавать соответствующие документы. Вырученные же средства Лебедев предложил направить на восстановление популяции рыб: "охрану, зарыбление – закупать малька и запускать его".
Напомним, что в настоящее время в России любительская рыбалка в разрешенных местах является бесплатной. В то же время запрещено рыбачить в заповедниках, возле гидротехнических объектов, в нерестилищах. Также в нашей стране запрещен лов сетями, ловушками, острогами, спиннингами с более чем десятью крючками.
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