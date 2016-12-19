Балаган имени Игоря Мавлянова

На строительном рынке Новой Москвы ожидаемо не случилась сенсация: Игорь Мавлянов, совладелец проблемной девелоперской компании “Агрострой”, а по совместительству – банкротящейся сети магазинов “Яшма Золото”, заявил о готовности взять у крупнейшего банка страны денег на завершение строительства ЖК “Ново-Никольское”.

Как предприниматель пояснил в интервью РБК, он готов “разморозить” стройку уже до конца декабря – такой своеобразный новогодний подарок восьми сотням дольщиков жилого комплекса, которые ждут ключи от своих квартир с 2015 года.

Однако, принять от Сбербанка 420 миллионов кредитных рублей г-н Мавлянов готов только на своих условиях, в числе которых полный контроль над расходованием средств, свобода в выборе подрядчика и технадзора на свой вкус и, главное, избавление от необходимости договариваться со своим “младшим” партнером в “Агрострое”, Бабеком Гасановым.

Всё происходящее удивительно хотя бы потому, что обычно условия выдвигает как раз не заемщик, а, наоборот, кредитор. Но вместо сенсации вышел всего лишь очередной эпизод продолжающегося больше года многосерийного мексиканского сериала, главной интригой которого остаётся судьба кредита, жилого комплекса и его дольщиков.

На пересказ всей истории не хватит места в рубрике, но можно остановиться на главных событиях сезона лето-осень 2016 г.: 25 августа в Департаменте развитияновых территорий города Москвы (ДРНТ) прошло очередное совещание рабочей группы по проекту ЖК "Ново-Никольское". В нем, наряду с ДРНТ, Сбербанком Мосгосстройнадзором и пр., участвовали также Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов. Совещание, вроде бы, окончилось вполне удачно: было озвучено, что комитет по возобновлению кредитования строительства ЖК "Ново-Никольское" состоится в ПАО "Сбербанк России" в начале сентября 2016 года.

Победа здравого смысла и готовности к компромиссу? Не так быстро... Обозначенный комитет не состоялся ни в начале, ни в конце сентября, за это время дольщики “Ново-Никольского” успели обрадоваться, задуматься, расстроиться и снова впасть в ставшее уже привычным состояние уныния. И только в середине ноября газета “Ведомости”опубликовала радостную новость: власти Москвы, в лице ДРНТ, Сбербанк и застройщик ЖК “Ново-Никольское” наконец договорились об условиях завершения строительства комплекса. "Около года назад "Агрострой" стал настоящей головной болью", заявил тогда изданию руководитель ДРНТ Владимир Жидкин.

По его словам, сначала казалось, что это просто технические разногласия между акционерами, но ситуация становилась лишь сложнее, пока не вылилась в полномасштабный корпоративных конфликт: совладельцы “Агростроя” пытались назначить конкурирующих генеральных директоров компании. К ноябрю 2016 г. просроченный долг застройщика перед Сбербанком достиг 5,3 млрд руб. "Тогда пришлось включаться лично", – отмечает Владимир Жидкин. Вмешательство столичных властей вроде бы помогло: представитель Сбербанка подтвердил, что они возобновят финансирование как только совладельцы "Агростроя" одобрят дополнительный кредит от банка в соответствии с корпоративными процедурами.





Долгожданный хэппи энд? А вот и нет! Буквально через пару недель, в первых числах декабря, пресс-служба Сбербанка была вынуждена заявить, что сделка по финансированию “Агростроя” под угрозой срыва по вине совладельцев последнего. Накануне на очередное совещание в ДРНТ, на которое все ждали Игоря Мавлянова, вместо него пришел некий Константин Петренко, акционер и одновременно председатель наблюдательного совета ПФС-банка, структуры со сложной репутацией. Петренко заявил, что получение кредита на текущих условиях их не устраивает и сторона Мавлянова хочет пересмотреть схему реализации проекта. В ДРНТ и Сбербанке это расценили как попытку срыва сделки.

Предложения Петренко, как заявили представители Сбербанка, по сути означало бы перезапуск переговоров с чистого листа, еще больше запутав ситуацию. Если "Агрострой" не возьмет денег Сбербанка, вероятно банкротство девелопера, считают в пресс-службе банка. Впрочем, многие дольщики, как следует из обсуждения на их форуме, за неимением другой надежды как раз ждут банкротства в результате которого недострой за долги отойдет кредитору. По их мнению, это единственный вариант развития ситуации при котором они хотя бы когда нибудь смогут получить обещанное жилье.

Впрочем, и здесь не всё так просто. Одним из объяснений переменчивости настроения Игоря Мавлянова и его представителей может быть то, что в большой игре с кредиторами “Ново-Никольское” является далеко не главной фишкой. У Сбербанка возникли проблемы и с основным бизнесом господина Мавлянова, сетью "Яшма Золото". Крупнейший российский банк предъявил требования к ТПК "Яшма" как к поручителю по двум кредитам, выданным связанным с "Яшмой" компаниям: первая – как раз "Агрострой", а вторая – "Аэроферст", очередной банкротный проект Игоря Мавлянова, на этот раз из сферы беспошлинной торговли.

Суд включил требования на 5,4 миллиарда рублей и на 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов должника. Ранее не раз звучали предположения, что часть средств Сбербанка, ранее выданных на “Ново-Никольское”, как раз пошла на “затыкание дыр” в финансах “Яшмы”, которая должна не одному только Сберу: суд в декабре включил в реестр требования банков ВТБ на 2,6 млрд руб и ТКБ на 835 млн руб в дополнение кпризнанной ранее задолженности перед Промсвязьбанком в размере 1,9 млрдруб, банком "ФК Открытие" – 1,1 млрд руб, Газпромбанком – более 926миллионов рублей, банками "Интеза" – 209 миллионов рублей и "Уралсиб" –127 миллионов рублей.

При этом с остатками розничной сети “Яшма Золото” стали происходить удивительные метаморфозы: часть закрытых ранее салонов открылась под вывеской “Красно золото”, формально никак не аффилированной с Игорем Мавляновым и его партнёром, Робертом Мартиросяном. Но любопытно, что дисконтные карты “Яшмы” в полном объеме продолжают действовать в салонах “новой-старой” сети в Москве и других регионах – в том числе в Краснодаре, Новосибирске и Сочи.

А в Челябинске произошла и вовсе анекдотичная история: местная жительница купила друзьям подарочный сертификат в магазине “Яшма Золото”, но спустя всего пару месяцев они обнаружили на его месте “Красно Золото”. Посленедолгого разбирательства, гендиректор городского офиса новой сетипринес свои извинения и сертификат принял, объяснив что дело в обычном ребрендинге, о котором сотрудники не были своевременно проинформированы.





Получается, что пока кредиторы ищут банкротят “пустое” юридическое лицо, должники спокойно продолжают торговлю под новой вывеской. Смысл операции может быть в том, чтобы вывести товар на полках и складские запасы из под риска быть арестованным кредиторами, в первую очередь Сбербанком, в счет погашения задолженности. Сообщения о сотрудниках Федеральной службысудебных приставов по Москве, приостанавливающих работу столичных салонов ювелирной сети "Яшма Золото" с последующем арестом её имущества, появились ещё в апреле этого года.

При этом буквально месяцем ранее, в марте, Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян перерегистрировались из Москвы в город Бобров Воронежской области после начала рассмотрения в столичном арбитражном суде дел об их личном банкротстве. Соответствующие иски в конце 2015 г. подал Сбербанк – в них указано, что господа Мартиросян и Мавлянов должны банку 36,7 млн руб. Затягивание ситуации с разрешением конфликта вокруг “Агростроя” и началом финансирования “Ново-Никольского” как раз и может быть связано с ожиданием решения суда по личным банкротствам бизнесменов: в случае признания партнёров несостоятельными, кредиторы уже не смогут рассчитывать забрать себе их личное имущество, в том числе за рубежом.

Если допустить, что такая версия происходящего соответствует действительности, получается, что Мавлянов и Мартиросян прямо заинтересованы в том, чтобы ходить по кругу: от достигнутых договоренностей к их полной отмене и началу нового раунда переговоров с тем же составом участников (и результатом).

А значит, показ “сериала” может затянуться. Удивительно только то, что руководители Сбербанка упорно продолжают его смотреть: еще в конце мая первый зампред правления Максим Полетав в интервью признал, что собственник “Яшмы” попытался поступить с банком некорректно и его пришлось “призвать к здравому смыслу”. Призыв, очевидно, не возымел действия, а руководители крупнейшего госбанка России “не переключают” канал и с нетерпением ждут новых серий...





Хотя, с учетом сезона праздников, правильнее говорить про новогоднюю “елку”, сюжет которой не меняется годами: мальчики и девочки наблюдают за проблемами симпатичных героев, которым что-то или кто-то обязательно мешает накануне главной ночи в году, но за несколько мгновений до того, как часы пробьют двенадцать, наступает чудо, елочка зажигается и приходит Дед Мороз. В общем, всё заканчивается хорошо, падают мишура и конфетти, герои водят хоровод вокруг елки, а после представления дети расходятся по домам, забирая с собой вкусные сладкие подарки.

Но как бы дольщикам “Ново-Никольского” не хотелось поверить в светлую новогоднюю сказку, отчего-то не получается: их дома не построены, подарки им только обещают, а многократно повторяющаяся история им порядком поднадоела. Лишних денег на “елки”, кино и прочие радости у большинства из них тоже нет – многие, рассчитывая вскоре въехать в свои новые дома, продали единственное жильё, чтобы передать деньги Игорю Мавлянову и его партнерам, а теперь вынуждены жить на съемных квартирах. Им можно посоветовать только запастись попкорном: главные герои волшебного новомосковсого леса и ближайшие недели и месяцы точно не оставят их без развлечений.

















