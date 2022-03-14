"Мосфильм" преподнес всем любителям советского кино неоценимый подарок, когда выложил в открытый доступ архивы из своих лучших фильмов. На площадках киноконцерна их можно посмотреть онлайн, бесплатно и в отличном качестве. В список доступных фильмов попала и такая полюбившаяся всем лента, как "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", снятая Леонидом Гайдаем в 1967 году.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика – смотреть онлайн
Интересные факты
- Несмотря на название, ограничивающее географию картины, съемки фильма проходили не только на Кавказе, но и в Крыму, а также в павильонах "Мосфильма".
- Название картины отсылает к рассказу Льва Толстого "Кавказский пленник".
- Комедийное трио – Трус, Балбес и Бывалый – появляется и в других фильмах, а также в мультфильмах и компьютерных играх.
- Один из сценаристов признался, что идея фильма возникла после прочтения газетной статьи о том, что на Кавказе до сих пор сохранилась традиция воровства невест.
- После прочтения сценария Юрий Никулин сомневался в успехе картины и сперва не хотел принимать участия в ее съемках.
Избранные цитаты
Птичку жалко!
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица.
Чей туфля? А! Мое. Спасибо.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
История
Художественный совет прохладно встретил фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Критики подверглась как идеологическая составляющая фильма, так и художественное воплощение. Ленту окрестили антисоветщиной. Однако, вопреки ожиданиям, к широким экранам ее все же допустили. Выяснилось, что одобрил картину лично Леонид Брежнев. Фильм стал лидером по сборам в советском прокате и даже попал в кинотеатры Великобритании, Сенегала и Туниса.