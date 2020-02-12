Названы лучшие мелодрамы XXI века

Проект "Кино" Mail.ru обнародовал рейтинг лучших романтических фильмов XXI века в преддверии Дня святого Валентина. Список возглавила картина "Дневник памяти" с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс, передает РИА Новости.
В рейтинг также попали зарубежные ленты "Великий Гэтсби", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Виноваты звезды". Что касается российских фильмов, то больше всего зрителям запомнились "Аритмия", "Приходи на меня посмотреть" и "Благословите женщину", сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Отказался встречаться с жирной
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются