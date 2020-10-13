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Опера

Опера "Жестокие дети"  в детском музыкальном театре имени Наталии Сац

Фото: пресс-служба
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Опера "Жестокие дети" необычна во всех смыслах. Весь оркестр, вся ее партитура – это три фортепиано. Уже одно это делает ее неординарным явлением в ряду оперных произведений, как и принцип минимализма, являющийся основой стиля этого выдающегося композитора рубежа тысячелетий: маленькие музыкальные структуры, которые бесконечно повторяются с вариациями, эмоционально закручивая, вводя публику в транс, в гипноз.

Необычна и история, рассказанная великим Кокто про детей, проводящих все время в искривленном пространстве своей комнаты, в которой непонятно, где игра, где реальность, и что такое реальность, когда постоянно длится игра. Именно здесь развивается сюжет о взрослении, о том моменте, когда в нашу жизнь вторгаются любовь и смерть, две эти главные вещи для человека, две эти главные темы в искусстве, с разными проявлениями которых персонажи сталкиваются на протяжении всей оперы.

14, 15 октября в 20:00

Сайт: http://teatr-sats.ru/

Категория 16+

13 октября 2020, 08:34

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