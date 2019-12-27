Известному режиссеру вызвали скорую в Москве

Режиссер Михаил Коновальчук почувствовал себя плохо в Доме ветеранов кино в Москве. У деятеля культуры началась сильная одышка. Очевидцы вызвали скорую. Медики осмотрели режиссера, однако по неизвестной причине отказались его госпитализировать.
Михаил Коновальчук окончил сценарный факультет ВГИКа в 1980-м. В 1990-1995 годах он был главным редактором киностудии "Ленфильм". Режиссер работал над картинами "В гавань заходили корабли", "Странник" и "День зверя", передает РЕН ТВ.
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