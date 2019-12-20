Сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса ушла из жизни

Французская актриса и модель Клодин Оже скончалась в возрасте 78 лет в Париже. Причина смерти звезды пока не раскрывается, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, Клодин Оже сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах. Наибольшую известность артистке принесла роль девушки агента Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния". Ее коллегой по съемочной площадке выступил Шон Коннери, передает "Вечерняя Москва".
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