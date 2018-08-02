Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"

Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался 2 августа в возрасте 84 лет в своей квартире в Москве. Он умер от остановки сердца.

Соболезнования в связи с кончиной актера выразили в Государственном театре киноактера, где он служил с 1960 года. Там отметили, что "природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах".

В театре добавили, что артиста отличали требовательность к себе и верность любимой профессии. "Выражаем искренние соболезнования близким и родным, друзьям и коллегам Юрия Мартынова", – цитирует директора театра Сурена Шаумяна пресс-служба учреждения культуры.

Заслуженная артистка России Инна Выходцева, которая училась с актером на параллельных курсах во ВГИКе, назвала его уход большой трагедией и призналась, что очень скорбит по нему. "Невозможно привыкнуть к тому, что мы все уходим… Он был замечательным актером и человеком. Отличный семьянин, любил только одну женщину… У него прекрасные сыновья и внуки", – передает слова Выходцевой RT.

В свою очередь актер и режиссер Анатолий Яббаров признался, что для него смерть Юрия Мартынова – большая утрата. "После смерти супруги он замкнулся. Был прекрасным человеком, обязательным, честным, порядочным. Его все любили. В театре называли борцом за правду. Он был предельно предан театру, искусству", – отметил Яббаров.

Коллега и друг, актер Николай Сморчков рассказал, что с Мартыновым они познакомились очень давно. По его словам, им вместе посчастливилось быть во многих экспедициях. "Никогда не было ссор! Это поразительный был человек… Милый, добрый, очень честный... Он был ближе, чем брат", – цитирует артиста РЕН ТВ.

Юрий Мартынов сыграл в 120 фильмах, среди которых – "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове" и другие.