Американцы вспомнили о "распятом мальчике" в телесериале

В одной из серии американского телесериала "Родина" появилось упоминание о "распятом мальчике" из Славянска. Персонажи сериала обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными на площади в Донецкой области.

По сюжету советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон разбирается с новостью об убийстве сына одного из повстанцев в Вирджинии. Фейковая новость спровоцировала настоящее убийство агента ФБР, за этим последовала волна насилия.

Чтобы разобраться в ситуации, Беренсон обращается к экс-сотруднику Службы внешней разведки России Ивану Крупину, который перешел на сторону США. Он же рассказывает, что в случае с новостью об убийстве мальчика в Вирджинии может прослеживаться "российский след". Таким образом, герой упомянул о распятом в Славянске ребенке. Эпизод можно посмотреть на девятнадцатой минуте серии, сообщает Lenta.ru.

Телевизионный сюжет о "распятом мальчике" получил широкий резонанс в российских СМИ в 2014 году, когда ряд изданий обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.

Американский сериал "Родина" основан на оригинальном израильском телесериале "Военнопленные". Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.

