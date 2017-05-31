Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху

Сегодня, 31 мая, создателю культового сериала "Молодой папа" исполняется 47 лет. Паоло Соррентино уже давно признан итальянским критиками одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов страны, а теперь его слава достигла мирового масштаба. Dni.Ru предлагают узнать самые яркие моменты из биографии кинематографиста.

Он прославился еще в 27 лет, когда написал сценарий для фильма Dragoncelli di fuoco. Картина не получила широкой известности, но ее с немалым восторгом восприняли местные кинокритики. Вскоре Паоло получил за эту работу престижную премию Солинаса.

В качестве режиссера он дебютировал в 2001 году, сняв картину "Лишний человек". И вновь талант мастера был по достоинству оценен – картина принесла ему премию итальянских критиков "Серебряная лента".

Спустя три года Соррентино уже представлял Италию на международном Каннском кинофестивале. Его картина "Последствия любви" вызвала немало восторгов у местной публики. На родине кинолента получила сразу пять национальных кинонаград "Давид ди Донателло", в том числе за победу в категориях "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая режиссура".

В 2006 году работа Паоло вновь вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, однако не получила долгожданного приза. Удача улыбнулась ему лишь спустя два года, когда картина "Изумительный" принесла ему приз жюри. В основу этого фильма легла биографии итальянского политика Джулио Андреотти.





В 2011 году совместно с бывшим председателем жюри Каннского кинофестиваля Шоном Пенном Соррентино снял свой первый англоязычный фильм "Где бы ты ни был". Драма о рок-музыканте ожидаемо вошла в конкурсную программу французского фестиваля.

В последующие годы популярность режиссера лишь набирала обороты. Своеобразный ремейк "Сладкой жизни" Феллини "Великая красота" был по достоинству оценен кинокритиками всего мира, а также был отмечен "Оскаром", "Золотым глобусом" и премией BAFTA.

Пилотная серия "Молодого папы" вышла 21 октября 2016 года. Буквально за считанные дни ее посмотрели миллионы зрителей по всему миру. История о 47-летнем кардинале Ленни Белардо завоевала внимание буквально всех, вне зависимости от пола, возраста и даже религии.

Первый сезон состоял из десяти серий, каждая из которых от и до была поставлена Сорретино. Вскоре после премьеры первых серий стало известно, что в скором времени телепроект будет продлен на второй сезон.

К несчастью для поклонников "Молодого папы", Джуд Лоу в настоящее время занят на съемках картины "Фантастические твари и где они обитают", а потому дата начала работы над вторым сезоном пока неизвестна. Тем не менее продюсеры отмечают, что в качестве режиссера вновь выступит несравненный Паоло Соррентино, а это значит, что продолжение истории будет не менее захватывающим.