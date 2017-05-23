Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"

Спустя 20 лет после выхода легендарного "Титаника" на экраны вокруг его режиссера разгорелся новый скандал. На сей раз Джеймса Кэмерона обвинили... в краже сценария.

Обвинения поступили от известного яхтсмена Стивена Каммингса. Он утверждает, что кинематографист взял за основу сюжета историю его предков. Как сообщает издание Nation News, Каммингс "по неосторожности" рассказал семейную историю своим знакомым, среди которых оказался и Кэмерон.

Почему яхтсмен обеспокоился "плагиатом" только сейчас, спустя 20 лет – неизвестно. Однако настроен он более чем серьезно. В интервью репортерам Стивен заявил, что намерен взыскать с режиссера 200 миллионов долларов.

Премьера культового фильма-катастрофы состоялась в декабре 1997 года и с первого же показа произвела настоящий фурор среди зрителей. Американская киноакадемия выдвинула картину сразу на 14 номинаций премии "Оскар". Ожидания кинокритиков оправдались: "Титаник" побил абсолютный рекорд, завоевав сразу 11 статуэток, включая награду за лучший фильм.

Чтобы как следует познакомиться с главным "героем", Джеймс Кэмерон лично совершил 12 погружений к "Титанику" на батискафах "Мир-1" и "Мир-2". Съемки картины продолжались на протяжении семи месяцев, для создания спецэффектов режиссер пригласил к сотрудничеству более 15 киностудий.

В своих интервью Кэмерон не раз отмечал, что сценарий "Титаника" был написал лично им в 1994 году, а потому претензии Каммингса выглядят не очень-то правдоподобно. Стоит отметить, что в плагиате Джеймс обвиняется не впервые: в 2010 году ему уже выдвигались обвинения в "краже" сценария "Аватара".