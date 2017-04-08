Лучшие дикторы радио и телевидения

На протяжении долгих десятилетий их голоса ассоциировались с самыми важными моментами в жизни страны. Начало Великой Отечественной войны, ее окончание и самые решающие футбольные матчи – они освещали и самые радостные события, и совершенно противоположные. Dni.Ru предлагают вспомнить всех известных дикторов радио и телевидения XX и XXI веков.

Основоположником советской школы спортивного радиорепортажа стал, конечно же, Синявский Вадим Святославович. Именно он когда-то провел первый урок гимнастики на всесоюзном радио. В 1935 году озвучил первый в истории Союза зарубежный репортаж с матча СССР – Турция. Однако Синявский освещал не только спортивные события. Его голос звучал в тот момент, когда в ноябре 1941-го советские войска отправлялись с Красной площади на передовую. В 1942-м Вадим Святославович едва не погиб. "Говорит Севастополь!" – лишь успел сказать легендарный диктор в эфир. Спустя мгновение его накрыло снарядом разорвавшейся поблизости мины.

Владимира Борисовича Герцика война тоже не обошла стороной. С 1941 по 1943-й артист и ведущий служил командиром химической роты Латышской стрелковой дивизии. В последние военные годы работал диктором, совершая опасные полеты в тылу врага с агитацией о сдаче в плен и с сообщениями для немецких войск.





Ольга Сергеевна Высоцкая по праву считалась одной из самых ярких ведущих середины XX века. В ее послужном списке есть и радионовости с фронтов, и прямые трансляции из Кремлевского дворца съездов, и трагические сводки "Совинформбюро". Ольга Сергеевна отличалась четкостью и ясностью речи, а также неповторимым талантом располагать к себе слушателей.

Самый известный диктор СССР вряд ли нуждается в отдельном представлении. В это сложно поверить, но когда-то 17-летний Юрий Левитан рассмешил приемную комиссию столичного вуза своим "окающим" Владимирским говором. Тогда-то ему и попалось на глаза объявление о наборе в группу радиодикторов. Упорный юноша решил испытать судьбу еще раз. К счастью, на прослушивании присутствовал сам Василий Качалов, которого не смутили особенности речи Левитана.

Игорь Леонидович Кириллов являлся диктором программы "Время" более 30 лет. С 1965-го до начала 80-ых именно он вел прямую трансляцию парадов с Красной площади. Трансляцию празднований 9 мая легендарный ведущий освещал и того дольше – до 2006 года. Сегодня Кириллов появляется на телевидении, периодически участвуя в передачах "Угадай мелодию", "Наше время", "Кто хочет стать миллионером" и многих других.

Шатилова Анна когда-то совершенно случайно прочла объявление о наборе в группу дикторов на Всесоюзное радио "Гостелерадио СССР" и решила попробовать свои силы. Уже через несколько лет ее пригласили работать на Центральное телевидение. Именно Анна Николаевна в 1963-м году в прямом эфире зачитала срочное сообщение ТАСС об убийстве Джона Кеннеди.

Хорошевцев Евгений Александрович на сегодняшний день является одним из самых популярных дикторов современной России. Его называют "Официальным голосом Кремля" и он сообщает нам о самых важных политических событиях.





