Самые страшные фильмы Фрэнсиса Копполы
Слабость Копполы к фильмам ужасов проявилась еще в 1963 году, когда он выступил в качестве продюсера и третьего режиссера картины "Страх". По слухам, фильм был снят буквально за несколько дней в декорациях фильма "Ворон", но это не помешало команде профессионалов создать настоящий шедевр.
В 1972-м Фрэнсис снимает "Крестного отца". Эпическая гангстерская драма шокирует зрителей и критиков обилием кровавых сцен, но тем не менее собирает все самые престижные награды – два "Оскара", три "Золотых глобуса" и еще с десяток престижных премий. Примечательно, что Коппола создал "Крестного отца" от и до, а именно – выступил в качестве и режиссера, и автора сценария.
Еще один фильм, принесший известному мастеру два "Оскара" – психологический детектив "Разговор". Конечно, это не фильм ужасов и даже не захватывающий триллер. Но будьте уверены – во время просмотра вы не раз испытаете настоящий животный страх.
Пожалуй, один из самых известных творений режиссера наравне с "Крестным отцом" – это "Апокалипсис сегодня". При создании этого фильма Коппола проявил все свои таланты, выступив в качестве режиссера, продюсера, сценариста и композитора картины.
"Бойцовая рыбка" – настоящая классика "уличной" драмы. Экранизация популярного одноименного романа Сьюзана Хинтона подарила миру таких актеров как Микки Рурк, Мэтт Диллон и Николас Кейдж.
Если вы думаете, что "Крестный отец" – единственное творение Копполы на гангстерскую тему, то глубоко заблуждаетесь. "Клуб "Коттон" получил всего лишь две номинации на премию "Золотой глобус", но был по достоинству оценен и зрителями, и критиками.
Экранизация романа Брэма Стокера по-настоящему всполошила весь мир кино в 1992 году. Хотите посмотреть что-то поистине страшное? Тогда "Дракула" вам точно понравится.
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