Трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом бьет рекорды (видео)

Ролик с неподражаемым Уиллом Смитом в роли Нео из "Матрицы" набрал более 400 тысяч просмотров. Быть может, актер зря отказался от этой роли?

Ни для кого не секрет, что изначально на роль Нео был приглашен вовсе не Киану Ривз. Об отказе Уилла Смита участвовать в культовом проекте говорили кинокритики всего мира.

И все же мечта фанатов артиста сбылась. На YouTube появилась альтернативная версия "Матрицы". Двухминутный ролик помогает представить, какой была бы трилогия, окажись Смит на месте Ривза.

Как заявил сам Уилл, он ничуть не сожалеет о принятом когда-то решении. Ведь в конечном итоге актер снялся в не менее культовых фильмах. Однако в интервью изданию Mashabl он признался, что посмотреть "Матрицу" с собой в главной роли ему было бы интересно.



