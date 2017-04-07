Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе

Тот факт, что Владимир Меньшов подарил Захару Прилепину миллион на Донбасс, общественность не устает обсуждать уже третий день. Сам режиссер уже заявил, что пожалел об огласке своего поступка.

О том, что он правда пожертвовал один миллион рублей на нужды Донбасса, Меньшов рассказал в интервью изданию РИА Новости. "Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать", – сказал он.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины начала проверку актера. "Если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка – это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос", – отметили в пресс-службе СБУ. Если же правоохранительные органы Украины выяснят, что средства пошли на нужды организаций, признанных террористическими, то на Владимира Меньшова будет заведено уголовное дело.

Сам режиссер утверждает, что сотрудники СБУ по данному вопросу с ним не связывались. Еще при передаче денег он попросил Захара Прилепина не афишировать свой щедрый подарок, но писатель не удержался и публично поблагодарил Владимира на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее писали Dni.ru, во время съемок передачи "Чай с Захаром" Владимир Меньшов передал Захару Прилепину пакет с компьютером и одним миллионом рублей. "Вот я денег привез – помочь Донбассу", – сказал он известному литератору.