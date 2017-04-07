Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей

В сети появился первый трейлер БДСМ-драмы "Бурятский жеребец". Создатели киноленты заявляют, что сняли настоящий аналог нашумевшего фильма "Пятьдесят оттенков серого".

Дата выхода картины пока держится в строжайшей тайне. Возможно, что уже в ближайшее время российские зрители смогут оценить "Бурятского жеребца". В комментарии к трейлеру на YouTube сказано, что картина выйдет очень и очень "скоро".

Съемки эротической киноленты проходили в Улан-Удэ весь 2016 год и не афишировались ни в СМИ, ни в социальных сетях. О том, что в 2017-м на экраны выйдет впечатляющая эротическая кинолента, продюсеры рассказали лишь в декабре прошлого года.

Как заявлял исполнитель главной роли Михаил Апальков, фильм снят "в необычном для Бурятии формате и жанре". Актер отметил, что основная сюжетная линия, конечно же, повествует о взаимоотношениях мужчин и женщин. Как и в легендарных "50 оттенков серого".

Михаил признавался, что съемочная группу весь год работала "на голом энтузиазме" и отметил, что члены команды не откажутся от материальной помощи "неравнодушных к искусству людей".

"Скоро! Самое откровенное кино, снятое в Бурятии… Бурятский жеребец", – написал Апальков на своей странице в социальной сети.

Действительно ли творение бурятских режиссеров сможет сравниться с нашумевшей экранизацией романа Э.Л. Джеймс? Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем.