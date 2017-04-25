Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)

В Сети появился первый трейлер долгожданного фильма "Kingsman: Золотое кольцо". Кумир миллионов женщин Колин Ферт вновь появится на большом экране в образе разведчика.

Боевик Мэттью Вона "Kingsman: Секретная служба" пару лет назад побил все мыслимые рекорды кинопроката. И неудивительно: ведь в главных ролях выступили сам Тэрон Эджертон, Колин Ферт и Семюэл Л. Джексон.

История легендарных портных из династии Кингсмэн, злодейские планы Валентайна и, конечно же, бесстрашные герои – все это снова ждет зрителей в сиквеле легендарного фильма. На этот раз спецагенты объединят усилия, ведь побороть окрепшего врага – отнюдь не простая задача.

Как и первая часть, вторая основана на популярном комиксе Дэйва Гиббонса и Марка Миллара "Секретная служба". К слову, перед съемками "Kingsman: Секретная служба" Колин Ферт целых шесть месяцев занимался единоборствами под руководством личного тренера.

Воодушевленные рядом престижных наград и положительными оценками критиков создатели фильма решили не затягивать со второй частью и уже через несколько месяцев приступили к съемкам. Покорит ли "Kingsman: Золотое кольцо" жюри мировых фестивалей? Узнаем уже в этом году.