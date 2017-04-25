Самые яркие образы Рене Зеллвегер
Роль Дороти Бой в комедийной драме Кэмерона Кроу "Джерри Магуайер" в 1996 году сделала 25-летнюю Зеллвегер одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. Актриса сыграла юную девушку, безнадежно влюбленную в нахального и несносного типа. Не правда ли, знакомый сюжет?
В комедии Бобби и Питера Фарелли "Я, снова я и Ирэн" Рене блестяще вжилась в образ отчаянной и бесстрашной красотки Уотерс. Совместная работа Рене Зеллвегер и Джима Кэрри и сегодня признается критиками самым ярким кинодуэтом.
Для роли чудаковатой героини в шедевре Шерона Магуайера стройной Зеллвегер пришлось набрать более 20 килограмм. Впоследствии актриса потратила немало усилий, чтобы вернуться в прежнюю форму. Но оно того стоило! Фильм "Дневник Бриджит Джонс" занял достойное место в мировом кинематографе.
В 2002 году "Чикаго" Роба Маршалла получил 13 "Оскаров", включая победу в номинации "Лучший фильм". Причем не только благодаря таланту эксцентричного режиссера, но и невероятной актерской игре Рене.
Пожалуй, нельзя представить ничего лучше, чем совместную работу двух самых талантливых див Голливуда – Николь Кидман и Рене Зеллвегер. Режиссер Энтони Мингелл получил немало престижных наград за военную драму "Холодная гора".
Режиссер Крис Нунан как-то признался, что в роли детской писательницы и иллюстратора Беатрис Поттер в своем легендарном фильме "Мисс Поттер" он представлял только Рене. И не зря.
Если вы думаете, что Рене блестяще справляется исключительно с образами романтических героинь, то глубоко заблуждаетесь. Роль Эмили Дженкинс в леденящем кровь триллере Кристиана Алверта "Дело №39" – лучшее тому подтверждение.
Рене не случайно приглашают сниматься в биографических фильмах. Ведь у актрисы настоящий талант "слияния" с абсолютно любым образом. Вот и комедийная драма Джорджа Хэмилтона "Мой единственный" не исключение.
После выхода на экраны долгожданного фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного" многие зрители искренне негодовали. Дескать, актриса "уже не та". Между тем поклонники по достоинству оценили работу съемочной группы и, конечно, Рене. Актрисе вновь удалось вжиться в образ непутевой и повзрослевшей Бриджит.
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