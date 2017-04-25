Самые яркие образы Рене Зеллвегер

"Оскар", BAFTA, три "Золотых глобуса" – жюри всех самых престижных кинофестивалей и премий оценили талант Рене Зеллвегер еще в начале 1990-х. В честь дня рождения неподражаемой Рене Dni.Ru вспоминают самые яркие фильмы с ее участием.

Роль Дороти Бой в комедийной драме Кэмерона Кроу "Джерри Магуайер" в 1996 году сделала 25-летнюю Зеллвегер одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. Актриса сыграла юную девушку, безнадежно влюбленную в нахального и несносного типа. Не правда ли, знакомый сюжет?

В комедии Бобби и Питера Фарелли "Я, снова я и Ирэн" Рене блестяще вжилась в образ отчаянной и бесстрашной красотки Уотерс. Совместная работа Рене Зеллвегер и Джима Кэрри и сегодня признается критиками самым ярким кинодуэтом.

Для роли чудаковатой героини в шедевре Шерона Магуайера стройной Зеллвегер пришлось набрать более 20 килограмм. Впоследствии актриса потратила немало усилий, чтобы вернуться в прежнюю форму. Но оно того стоило! Фильм "Дневник Бриджит Джонс" занял достойное место в мировом кинематографе.

В 2002 году "Чикаго" Роба Маршалла получил 13 "Оскаров", включая победу в номинации "Лучший фильм". Причем не только благодаря таланту эксцентричного режиссера, но и невероятной актерской игре Рене.

Пожалуй, нельзя представить ничего лучше, чем совместную работу двух самых талантливых див Голливуда – Николь Кидман и Рене Зеллвегер. Режиссер Энтони Мингелл получил немало престижных наград за военную драму "Холодная гора".

Режиссер Крис Нунан как-то признался, что в роли детской писательницы и иллюстратора Беатрис Поттер в своем легендарном фильме "Мисс Поттер" он представлял только Рене. И не зря.

Если вы думаете, что Рене блестяще справляется исключительно с образами романтических героинь, то глубоко заблуждаетесь. Роль Эмили Дженкинс в леденящем кровь триллере Кристиана Алверта "Дело №39" – лучшее тому подтверждение.

Рене не случайно приглашают сниматься в биографических фильмах. Ведь у актрисы настоящий талант "слияния" с абсолютно любым образом. Вот и комедийная драма Джорджа Хэмилтона "Мой единственный" не исключение.

После выхода на экраны долгожданного фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного" многие зрители искренне негодовали. Дескать, актриса "уже не та". Между тем поклонники по достоинству оценили работу съемочной группы и, конечно, Рене. Актрисе вновь удалось вжиться в образ непутевой и повзрослевшей Бриджит.