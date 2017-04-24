Священник победил в украинском "Голосе"

Победителем музыкального шоу "Голос страны" на Украине стал 33-летний протоиерей Александр Клименко. Наставницей священника на конкурсе была певица Тина Кароль.

В финале проекта он исполнил песню Николая Мозгового "Материнская любовь". При этом православному священнику помимо морального удовлетворения победа принесла массу материальных бонусов.

Теперь Клименко имеет право на бесплатные записи песни и клипа, а также трехмесячную ротацию на радио "Хит ФМ" и квартиру в Киеве, сообщается на сайте Украинской православной церкви. Однако все подарки победитель, кроме квартиры, отдал певице Ингред Костенко, занявшей на проекте второе место, передает Mignews.

Отметим, финал украинского "Голоса" состоялся 23 апреля. По словам Клименко, он пришел на проект, чтобы образ священника вдохновил зрителей на молитву.

Александр Клименко – клирик Бориспольской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма села Недра города Березани Киевской области. Женат, вместе с супругой воспитывает четверых детей.

Это не первый случай, когда в музыкальном конкурсе побеждают священнослужители. Напомним, в декабре 2015 года в российском шоу "Голос" победил иеромонах Фотий (Виталий Мочалов). Наставником священника выступал Григорий Лепс. За победу вместе с иеромонахом боролись еще трое участников проекта – Ольга Задонская, Эра Канн и Михаил Озеров.