Страшный трейлер "Оно" Стивена Кинга (видео)

Экранизация романа Стивена Кинга "Оно" обещает стать одной из самых ярких кинопремьер этого года. Всего за сутки трейлер фильма собрал почти десять миллионов просмотров.

Книга ужасов "Оно" вышла в свет в 1986 году и сразу же завоевала симпатии читателей. Роман был несколько раз внесен во всевозможные рейтинги лучших произведений столетия и даже тысячелетия. В 1990 году на телеканале ABC состоялась премьера одноименного двухсерийного мини-сериала, но поклонники Кинга продолжали ждать экранизацию в формате полнометражного фильма. И кажется, дождались.

В кинокомпании Warner Brothers задумали снять полноценный ремейк двухсерийного фильма еще в 2012 году, но съемки все время откладывались. В качестве режиссера картины был назначен создатель "Джейн Эйр" Кэри Фукунага, а сам проект был передан под крыло New Line Cinema.

Однако участники съемочной группы напрочь рассорились, так толком и не начав работать. В 2015-м в проекте появился новый режиссер Андрес Мускетти и съемки, наконец, стартовали. Мировая премьера картины должна состояться уже в сентябре этого года.

Как пишет NME.com, новый трейлер спровоцировал настоящие "войны" в социальных сетях. Одни грозятся отписаться от каждого, кто посмеет выложить "этот ужасный ролик", другие, напротив, с нетерпением ждут предстоящей премьеры.