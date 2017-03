Назван виновник невероятного казуса на "Оскаре"

Журналисты узнали, что конверты с именами победителей были перепутаны из-за Брайана Каллинэна – сотрудника аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, которая вот уже 83 года отвечает за подсчет голосов на "Оскаре". Он должен был убрать карточку с именем Эммы Стоун, победившей в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд", и передать Уоррену Битти конверт, в котором был обозначен лучший фильм.

Однако Каллинэн слишком увлекся соцсетями и не сделал этого. Как пишет TMZ, на протяжении всей церемонии он "твитил как сумасшедший и постоянно публиковал фотографии", а потому не поменял карточки. Интересно, что после скандала Каллинэн удалил из своего аккаунта в Twitter почти все снимки с мероприятия, оставив лишь фото Стоун.

Напомним, что 26 февраля состоялась 89-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Однако внимание общественности в этот раз приковали вовсе не наряды голливудских звезд, а казус во время объявления лучшего фильма.

PricewaterhouseCoopers senior partner sheds new light on the "human error" he says was to blame for #Oscars mix-up: https://t.co/cRmdKB2jzF pic.twitter.com/Pto0HomcYg