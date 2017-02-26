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Lifestyle

Ради кого смотреть "Оскар 2017"

Фото: Dni.Ru
89-я церемония вручения премии "Оскар 2017" состоится в Лос-Анджелесе в ночь с 26 на 27 февраля. Главная кинематографическая награда США вручается ежегодно по 24 основным номинациям.

Продолжение: Церемония вручения "Оскар 2017". Как это было
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"Оскар" является популярной кинопремией и главным событием не только в Америке, но и во всем мире. Прямую трансляцию на российском телевидении не покажут. Однако Dni.ru начиная с 02:30 по московскому времени 27 февраля будут вести online-трансляцию.

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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ "ОСКАРЕ 2017"

47 миллионов долларов – бюджет самой дорогой из претендующих в 2017 году на звание "Лучший фильм" картин "Прибытие". "По соображениям совести" стоил около 40 миллионов. 5 миллионов долларов – бюджет самой "скромной" картины, претендующей на приз "Лучшему фильму" в этом году. В такую сумму обошелся своим авторам "Лунный свет".

42,8 миллиона долларов – стоимость церемонии награждения в 2017 году.

120 000 долларов – стоимость пригласительного билета на две персоны на вечеринку, посвященную итогам церемонии, гостями которой становятся все номинанты и участники вечера.

696 долларов – стоимость одной оскаровской статуэтки, покрытой 24-каратным золотом.

6687 – столько человек входит на сегодняшний день в число голосующих за номинантов членов Американской киноакадемии.

67 – самой возрастной актрисой, номинированной в 2017 году, стала Мэрил Стрип. Ей исполнилось 67 лет. Всего на полгода младше ее Джефф Бриджес. Далее следуют 63-летняя Изабель Юппер и 62-летний Дэнзел Вашингтон.

20 – продолжает бить собственные рекорды Мэрил Стрип, оскаровская номинация актрисы за роль в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс" стала 20-й в карьере звезды. Для Американской киноакадемии это абсолютный рекорд. Мужчинам до этих цифр очень далеко – Дэнзел Вашингтон и Джефф Бриджес претендуют на награды "всего" в седьмой раз.

21 – двадцать первую номинацию на "Оскар" получил в этом году Кевин О’Коннелл, отмеченный за работу над картиной "По соображениям совести". Свою погоню за золотой статуэткой О’Коннелл начал в 1984 году с фильма "Язык нежности", но все предыдущее 20 номинаций закончились для него ничем.

21 – двадцать один год прошел с того дня, как Мэл Гибсон триумфально унес домой два "Оскара" за "Лучшую режиссуру" и "Лучший фильм", которыми академики отметили драму "Храброе сердце". С тех пор Гибсон поучаствовал в бракоразводных процессах и финансовых скандалах, любимые женщины продолжают рожать от него детей, а Гибсон продолжает гонку за "Оскаром". Только Мэл в этом году повторно номинируется в категории "Лучший режиссер". Остальные четыре претендента впервые получают возможность побороться за режиссерскую статуэтку.


20 – столько лет исполнилось самому молодому номинированному в 2017 году актеру. Лукас Хеджес, сыгравший в "Манчестере у моря", – восьмой в списке самых юных претендентов на "Оскар" за всю историю премии.

14 – мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил 14 номинаций на "Оскар". По этому показателю фильм Дэмиена Шазелла сравнялся с такими лентами, как "Все о Еве" и "Титаник". Однако лента Шазелла в категории "Лучшая песня" номинирована дважды, так что формально картина претендует только на 13 статуэток – последний раз на такое число призов "замахивалась" драма Дэвида Финчера "Загадочная история Бенджамина Баттона" восемь лет назад.

7 – сразу семеро актеров оказались номинированы в этом году впервые. До 2017 года таланты Эндрю Гарфилда, Изабель Юппер, Рут Нигга, Махершалы Али, Лукаса Хеджеса, Дева Пателя и Наоми Харрис академиками оставались не замечены.

НОМИНАНТЫ


Абсолютный рекордсмен по числу номинаций в этом году – фильм Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Он претендует на 14 наград. По прогнозам букмейкеров в России именно этот фильм является главным претендентом на кинопремию. Эмма Стоун и Райан Гослинг сыграли в нем главные роли. Мюзикл уже собрал семь "Золотых глобусов".


За звание лучшего фильма будут также бороться "Прибытие" Денни Вильнева, "Ограды" (режиссер Дензел Вашингтон), "По соображениям совести" Мэла Гибсона, "Любой ценой" (Дэвид Маккензи), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган) и "Лунный свет" (Барри Дженкинс).


На "Оскар" за лучшую режиссуру в этом году номинированы Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").


За лучшую мужскую роль будут бороться Кейси Аффлек, ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан фантастик") и Дэнзел Вашингтон ("Ограды").


Среди номинантов на звание лучшего актера у букмекеров лидируют Дензел Вашингтона, Райан Гослинг и Кейси Аффлека.


Лучшей актрисой могут назвать Изабель Юппер ("Она"), Рут Неггу ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмму Стоун ("Ла-Ла Ленд") или Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"). Претендентками на лучшую женскую роль в букмекерских канторах называют Эмму Стоун (62%), а 20% набирает Портман.


Лучший анимационный фильм: "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь кабачка", "Красная черепаха" и "Зверополис".

Лучший фильм на иностранном языке: Дания ("Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет), Швеция ("Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм), Иран ("Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади), Австралия ("Танна", режиссеры Мартин Батлер, Бентли Дин), Германия ("Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде).

ЧЕМ НАКОРМЯТ

Гостям 89-й церемонии вручения кинонаград предложат тарталетки с печеным тунцом, фалафель из сладкого горошка, запеченные макароны с сыром, соленые крендельки, попкорн со съедобным золотом, креветки с манго, хот-доги из кукурузной муки с лобстером и другие блюда, способные удивить гурмана. Будут и закуски с символикой церемонии, к примеру, мини-статуэтки из копченого лосося.

Организаторы церемонии закупили 7,5 тысячи креветок, 15 килограммов трюфелей, 1,5 центнера тунца. Звезд угостят редким шампанским, а личная винодельня Фрэнсиса Форда Копполы станет поставщиком вина для праздничного стола. Для украшения оскаровского бала заказали 10 тысяч цветов из разных уголков мира.

НА ЦЕРЕМОНИИ ВЫСТУПЯТ ТИМБЕРЛЕЙК И СТИНГ

Известные музыканты примут участие в церемонии вручения престижной премии, где каждый из них исполнит песни, представленные в категории "Лучшая оригинальная песня" ("Лучшая песня к фильму"). Джастин Тимберлейк впервые стал номинантом на "Оскар" благодаря песне Can’t Stop the Feeling! для фильма "Тролли".

Стинг исполнит со сцены саундтрек к документальному фильму "Джим: История Джеймса Фоули", рассказывающий историю американского журналиста, который был похищен террористами в Сирии и убит.


Для гостей также споют Лин Мануэль Миранда и Аулией Кравалхо – они исполнят песню из мультфильма "Моана".


НЕМНОГО СКАНДАЛА

У Голливуда и Американской киноакадемии в этом году вновь возникли проблемы. И если прошлогодний скандал заставил академию пересмотреть свои взгляды на "цветных" актеров, не представленных в числе номинированных в 2015 и 2016 годах, то на этот раз прооблемы связаны с возрастом претендующих на главную кинопремию актеров.

Мэрил Стрип. Фото: кадр из фильма "Флоренс Фостер Дженкинс"

Так, исследования 25 картин-номинантов последних трех лет показали, что более чем из тысячи персонажей только 12% – это пожилые люди от 60 и старше. Более того, чаще всего пенсионеров играют белые (90%) мужчины (78%). В итоге прошлогодний тег #OscarsSoWhite сменился на #OscarsSoYoung. Но ведь шоу все равно продолжается. И это главное.

Автор: Ольга Соломенцева26 февраля 2017, 17:00

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