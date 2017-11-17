Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"

Известный российский актер Виктор Сухоруков прокомментировал свою роль в комедийном сериале "Физрук" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. По словам артиста, он жалеет, что согласился сниматься в этом проекте.

Судя по всему, Сухоруков остался очень недоволен тем, что ему пришлось играть отца главного героя, Виктора Ивановича, в "Физруке". На вопрос о своей роли он отреагировал крайне негативно.

"Все, что связано с этим сериалом, мне неинтересно, извините! Я вообще жалею, что там снимался!" – заявил Сухоруков изданию Sobesednik. Впрочем, артист не уточнил, чем конкретно ему не понравилась работа над кинолентой.



Отметим, актер и раньше высказывал недовольство своим участием в "Физруке". "Там конвейер, пластмассовая посуда. Там все одноразовое: нет личности, нет души, нет чистых человеческих отношений", – заявил в одном из интервью Сухоруков. Актер также пожаловался, что "большие мэтры" не зовут его сниматься в кино, а те "мэтры", к которым он просился сам, его не взяли.

Премьера комедийного сериала "Физрук" состоялась в апреле 2014 года. В эфир вышли три сезона киноленты. Показ четвертого начался 9 октября.

По сюжету главный герой Фома в исполнении Дмитрия Нагиева всю жизнь был помощником влиятельного человека с криминальным прошлым. Однако в какой-то момент потерял работу и, чтобы исправить ситуацию, устроился работать учителем физкультуры в школу. Оказавшись в непривычной среде, Фома не только изменил свою жизнь, но и изменился сам.