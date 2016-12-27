Известный комик умер от сердечного приступа

Известный американский комик и актер Рики Харрис скончался на 55-м году жизни. По информации издания The Hollywood Reporter, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Актер был известен зрителям по таким фильмам как "Истории из морга", "Наркотик" и "Рождество". Также мы помним его по легендарному американскому сериалу "Американская история преступлений", по многосерийному телепроекту "Все ненавидят Криса" и, конечно, по " C.S.I. Место преступления".

Впервые он появился на экране в 1993 году, снявшись в известной драме "Поэтичная Джастис". Спустя пару лет Майкл Манн пригласил актера принять участие в съемках своей новой картины "Схватка".

Харрис выступал в различных юмористических шоу, где запомнился зрителям своей неповторимой харизмой и умением рассмешить любого. Также актер сотрудничал с несколькими музыкантами, играл на клавишных инструментах. С известным музыкантом Снупом Доггом они были знакомы с самого детства. Свои соболезнования близким Рики уже выразили исполнители Айс Кьюб и Ллойд Бэнкс. О дате и месте прощания пока не сообщается.