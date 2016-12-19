Умерла звезда фильма "Кошмар на улице Вязов"

В США умерла известная актриса венгерского происхождения Жа Жа Габор. Через два месяца голливудской звезде должен был исполниться 101 год.

Габор умерла 18 декабря после перенесенного сердечного приступа, сообщает TMZ. Как отмечает издание, за последние несколько лет здоровье актрисы сильно пошатнулось.

Так, в 2010 году Габор частично ампутировали ногу из-за обширного инфекционного заражения. Через год актриса была госпитализирована с тяжелейшим осложнением пневмонии. Кроме того, в том же году Жа Жа перенесла гипертонический криз после известия о смерти своей коллеги Элизабет Тейлор.

В феврале 2012 года супруг актрисы Фредерик Принц фон Анхальт устроил пышную вечеринку в честь ее 95-летия. Однако женщина была настолько больна, что так и не вышла к гостям и журналистам из спальни. В последующие годы проблемы со здоровьем Жа Жа только усугублялись.

Габор родилась в 1917 году в Будапеште. В 1936 году она победила на конкурсе красоты "Мисс Венгрия". Когда началась Вторая мировая война, актриса вместе с семьей переехала в США, где и начала кинокарьеру.

В 1958 году Жа Жа была удостоена премии "Золотой глобус" как "самая гламурная актриса". За свою долгую карьеру она снялась в более чем 60 фильмах и стала автором четырех книг. Актриса была востребована даже в преклонном возрасте, однако за последние десять лет ее чаще приглашали на эпизодические роли или в камео. Так, наиболее известные картины с участием Габор – "Голая правда", "Кошмар на улице Вязов", "Мексиканец в Голливуде", "Три истории любви", "Голый пистолет 2½: Запах страха" и "Деревенщина в Беверли-Хиллз".