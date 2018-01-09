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Google судят за дискриминацию белых мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я иногда прихожу к выводу, что мы, находясь в России, неспособны оценить весь тот уровень абсурда, который сейчас происходит на Западе. А там очень многое смотрится ну просто дико, и закончится это или тем что весь Запад резко качнет вправо в политическом смысле и тогда мы может получить очередную реинкарнацию Третьего Рейха, или западное общество просто само себя сгрызет и утонет в болоте мультикультурализма и дурно понятой толерантности.  
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Бесспорно, в тех же США есть люди, которые пытаются остановить это безумие и как-то повернуть время назад, вернув США в благословенные 80-е или 90-е, когда Америка не болела, чувствовала себя хорошо и нагибала весь мир. Такие люди действительно есть, но у них ничего не получается изменить и глядя на то с каким остервенением их мочат западные СМИ я не могу поверить, что они смогут изменить ту абсурдную общественную систему, которая там сформировалась за последние несколько десятилетий.

Запад занимается самоуничтожением, объявив настоящую войну белым гетеросексуальным мужчинам, то есть тем самым людям, благодаря которым США и Европа добились своих успехов. Насчет войны – это не фигура речи. То, что западное общество пытается выстроить против белых гетеросексуальных мужчин систему, которая скорее напоминает апартеид в ЮАР в отношении негров – это банальная констатация фактов, часть из которых изложена, например, в иске инженера Джеймса Дамора к компании Google. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen

Самого Джеймса Дамора Google уволил со скандалом в августе прошлого года после того, как он посмел в письменном виде изложить свои соображения, указывающие на недостатки или даже откровенно идиотские аспекты расовой, половой и идеологической политики американской корпорации. Кстати, у нас этот скандал пересказывают просто цитируя официальную позицию Google, которая заключается в том что инженер оказывается сексист, который считает что женщины в силу биологических причин менее способны к технической работе.

Это совсем не то что он писал и говорил. Если свести довольно объемный документ к нескольким тезисам, то можно сказать что главная претензия опального инженера состоит в следующем: есть два способа обеспечить повышение процента женщин, геев, негров и сторонников либеральных ценностей среди программистов конкретной компании.

Первый способ заключается в том, чтобы обеспечить всем меньшинствам хороший доступ к образованию, повышать их квалификацию и создавать для них условия работы, в которых им будет интересно заниматься чем-то техническим, и делать это надо с учетом объективных психологических различий которые есть например между мужчинами и женщинами. И есть второй способ обеспечить равенство – гнобить белых мужчин и продвигать по карьерной лестнице или брать на работу только тех, кто соответствует половой, расовой, сексуальной или идеологической квоте.

Google, по версии Дамора, идет именно по второму пути. Тем русским, которые жили в СССР в национальных республиках достаточно вспомнить негласные квоты на продвижение кадров титульной нации на руководящие и ответственные должности чтобы понять на что жалуется американский инженер. Только в США судя по всему ситуация зашла намного дальше чем в некоторых республиках Советского Союза.

Так вот, уволенный из Google инженер за несколько месяцев собрал просто огромный набор документов и фактов, которые подтверждают его первоначальное обвинение в том, что в Google, как и во многих других американских корпорациях, толерантность и равенство всех полов, рас, ориентаций и политических предпочтений, обеспечивается не через помощь меньшинствам (а эти группы к счастью пока – меньшинства), а через гнобление и притеснение белых гетеросексуальных мужчин, которые исповедуют консервативные политические ценности.

Один из ярких примеров, которые приводит Дамор, заключается в том, что в Google менеджеров наказывали в том случае, если у них в командах слишком много белых мужчин. Более того, он указывает на то что в процессе найма на работу компания устанавливает "незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств", а потом "открыто стыдит менеджеров структурных подразделений, которые не выполняют квоты, а в процессе открыто унижает мужчин и сотрудников белой расы как менее приоритетных, чем другие".

Ну, а если мужчины-сотрудники не просто белые, а еще и сторонники Республиканской партии или Дональда Трампа, то их ожидают угрозы со стороны менеджмента и другие формы психологического давления. Джеймс Дамор и еще один бывший сотрудник Google в своем иске сообщают, что "они и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола".

К иску приложены более сотни внутренних документов компании Google и фрагментов внутренней корпоративной переписки. В качестве иллюстрации того что нравится, а что не нравится корпоративному руководству стоит привести вот такую историю из иска: для сотрудников компании есть несколько тематических почтовых рассылок, которые позволяют сотрудникам общаться на разные темы, включая те, которые никак не относятся к работе. Это помогает сплачивать коллектив.

Фото: GLOBAL LOOK press/Britta Pedersen

Так вот в Google оказывается есть специальные списки рассылки для следующих категорий сотрудников: для трансгендеров, для полигамных сотрудников, для сотрудников, которые увлекаются сексом в костюмах животных и конечно для тех, кто считает, что у них сразу несколько сексуальных ориентаций. А вот за попытку найти список рассылки на тему классического, нормального, традиционного воспитания детей, автора идеи сразу же наказали сотрудники отдела кадров. Это только один пример, а в иске таких примеров прямой и косвенной дискриминации приведено много и я с нетерпением жду, когда в суде начнут вываливать дополнительные пикантные подробности – . Уверен, будет интересно.

Поразительно, с какой скоростью когда-то эффективный и построенный по большому счету на протестантской деловой этике Запад уничтожает сам себя. Это же очевидно, что такая политика по подбору кадров в корпоративной среде не приведет ни к чему хорошему, потому что непонятно кто работать-то будет после того как все топовые должности займут те, кого наняли из-за правильного цвета кожи, политических убеждений или набора хромосом.

А вот для нас эта ситуация создает уникальный шанс, но я боюсь, что у нас не смогут им воспользоваться в полной мере из-за неповоротливости корпоративной и государственной системы. Вот Джулиан Ассанж сразу же предложил Джеймсу Дамору работу в WikiLeaks.

Китай буквально неделю назад облегчил процедуру получения 10-летней визы для американских IT-специалистов и ученых. Россия, к сожалению, не может предложить астрономические деньги таким как Джеймс Дамор – то есть белым консервативным мужчинам, которые хорошо разбираются в нужных нам областях науки и техники, но мы можем им предложить общество, в котором им будет удобно и приятно жить, а это – дорого стоит. В недалеком будущем по крайней мере часть таких специалистов будет искать куда бы сбежать от американской или европейской политкорректности и толерантности. Было бы очень хорошо, чтобы по крайней мере некоторые из них приехали в Россию.

9 января 2018, 16:17

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