К маю все подтягиваются
Когда же Путину позвонил Трамп, то сначала многие подумали, что Меркель присоединится к мужскому разговору, но нет – улетела раньше. Говорил российский лидер с Дональдом только полчаса, но успели обсудить много тем. Даже якобы договорились о личной президентской встрече посреди "Большой двадцатки".
Конечно когда читаешь, что президент США принял решение о бомбардировке Сирии в качестве развлечения после ужина, как уверяет американский министр торговли, то думаешь, что этот самый Дональд – тот еще монстр и всех вампиров в комиксах рисуют с натуры. Мы ему вдобавок оказали любезность – предложили устроить в Сирии "зоны безопасности", предвосхищая и творчески развивая пришедшую в голову Трампа очередную сногсшибательную идею. Посмотрим, насколько наш новый американский друг и партнер поддается дрессировке.
Про Эрдогана, который тоже в Сочи подъехал, и говорить нечего. С виду-то он вполне благообразный, но конечно чуть что не по нем – сразу за ятаган и секир башка. Янычар одним словом, и все на него ставки делают. Правда, иногда этот янычар сбоит, бежит обратно, смотрит в американскую сторону и тогда приходится делать ему различные подарки, в виде систем ПВО, скажем. И вот уже Турция регулярно участвует в переговорах в Астане по сирийскому вопросу, да и Америка подослала целого помощника госсекретаря, а не просто посла. Главное – лед тронулся и процесс пошел.
Вообще, к маю все подтягиваются. Кто куда. Вот Марии Захаровой надоело устраивать брифинги в МИДе на Смоленской площади, и она решила переместиться в Крым. Там вместо надоедливых и вездесущих журналистов в ноги все время лезут местные коты, и вообще тепло. Словом, весна вступила в свои права.
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