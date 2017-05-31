Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
Это уже не первое применение наших новейших крылатых ракет силами группировки Вооруженных Сил России в зоне сирийского конфликта.
Напомню, что 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря российскими кораблями впервые были продемонстрированы возможности российских крылатых ракет "Калибр". В тот день ВМФ России осуществили запуск 26 крылатых ракет "Калибр-НК" морского базирования.
Удар российских ракет по целям ИГИЛ на расстоянии более полутора тысяч километров в буквальном смысле ошарашил наших "партнеров" по НАТО и ведущих политиков мира.
Ведь до появления "Калибра" военный мир был знаком лишь с одной крылатой ракетой, способной поражать цели на расстоянии до 2500 километров – американской ракетой "Томагавк". Однако американские ракеты на сегодняшний день попросту морально устарели – "Томагавки" летят с дозвуковой скоростью, и не способны лавировать с большими перегрузками или использовать ложные цели.
Современные российские средства ПВО – от "Тора" и "Бука" до С-300 и С-400 – уверенно поразят американские крылатые ракеты (естественно, в случае принятия соответствующего решения со стороны военного командования).
В свою очередь, российские "Калибры" способны поражать наземные цели на расстояниях от 300 до 2,5 тысяч километров. Мало того: залпы российских ракет производятся из обычных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, которыми оснащены большинство боевых кораблей и субмарин ВМФ России. В модификации на базе комплекса С-10 "Гранат" эти ракеты могут быть использованы и для доставки ядерных зарядов.
Как уверяют создатели "Калибра" – конструкторы ОКБ "Новатор" (с 2002 года входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей") – наши ракеты практически невозможно сбить самым современным системам ПВО, включая даже наши российские С-300 и С-400.
Точность ракет "Калибр" также поражает воображение – ракеты с тысячекилометрового расстояния уверенно попадают в наземную цель размером в 1-2 метра!
В главкомате ВМФ России уверяют, что достаточно точного попадания 3-4 ракет класса "Калибр", чтобы потопить самый большой американский авианосец класса Nimitz…
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