Ракеты "Калибр" вновь удивили мир

Минобороны России продемонстрировало миру боевые возможности новейших российских средств вооружения, в том числе и крылатые ракеты "Калибр". В среду российский фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" выполнили пуск 4-х крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в районе Пальмиры. Причем субмарина "Краснодар" выполнила пуски ракет из подводного положения.

Это уже не первое применение наших новейших крылатых ракет силами группировки Вооруженных Сил России в зоне сирийского конфликта.



Напомню, что 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря российскими кораблями впервые были продемонстрированы возможности российских крылатых ракет "Калибр". В тот день ВМФ России осуществили запуск 26 крылатых ракет "Калибр-НК" морского базирования.

Удар российских ракет по целям ИГИЛ на расстоянии более полутора тысяч километров в буквальном смысле ошарашил наших "партнеров" по НАТО и ведущих политиков мира.

Ведь до появления "Калибра" военный мир был знаком лишь с одной крылатой ракетой, способной поражать цели на расстоянии до 2500 километров – американской ракетой "Томагавк". Однако американские ракеты на сегодняшний день попросту морально устарели – "Томагавки" летят с дозвуковой скоростью, и не способны лавировать с большими перегрузками или использовать ложные цели.

Современные российские средства ПВО – от "Тора" и "Бука" до С-300 и С-400 – уверенно поразят американские крылатые ракеты (естественно, в случае принятия соответствующего решения со стороны военного командования).

В свою очередь, российские "Калибры" способны поражать наземные цели на расстояниях от 300 до 2,5 тысяч километров. Мало того: залпы российских ракет производятся из обычных 533-миллиметровых торпедных аппаратов, которыми оснащены большинство боевых кораблей и субмарин ВМФ России. В модификации на базе комплекса С-10 "Гранат" эти ракеты могут быть использованы и для доставки ядерных зарядов.

Как уверяют создатели "Калибра" – конструкторы ОКБ "Новатор" (с 2002 года входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей") – наши ракеты практически невозможно сбить самым современным системам ПВО, включая даже наши российские С-300 и С-400.

Точность ракет "Калибр" также поражает воображение – ракеты с тысячекилометрового расстояния уверенно попадают в наземную цель размером в 1-2 метра!

В главкомате ВМФ России уверяют, что достаточно точного попадания 3-4 ракет класса "Калибр", чтобы потопить самый большой американский авианосец класса Nimitz…



