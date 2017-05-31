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Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Оказалось, что быстрая и легкая Audi А4 не имеет никакого авторитета на дороге, потому что она маленькая и красная. И красивая, чего уж там говорить.
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Горизонтальные линии на решетке радиатора отлично рифмуются с боковыми “нишами”, тем самым еще более занижая силуэт машины. Спереди A4 смотрится спортивно и агрессивно. Сбоку же это весьма симпатичный городской седан. Почему-то у меня ощущение, что если бы машины разделяли по половому признаку, то эта была бы девочкой. Посмотрите на “уголки” на внутренней стороне фар. Ну не прелесть ли?

Фото: Родион Газманов

Обратим внимание, что представляет из себя эта машина в интерпретации сухих цифр и фактов.

Audi A4 Quattro S-Line
Цена, руб 3 592 637
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 840 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1984/249
Привод постоянный полный
Разгон 0-100, сек 5,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,9/16,5
Снаряженная масса, кг 1585
Длина/ширина/высота, мм 4726/2022/1427
Объем багажника, л 480
Дорожный просвет, мм 130

Взгляд сзади не выявляет ничего, достойного особого внимания. Разве что край крышки багажника в виде спойлера и две выхлопные трубы, обещающие интересные поездки и море азарта за рулем. Удалось ли выполнить обещание?

Фото: Родион Газманов

Предыдущий обозреватель вернул машину в пресс-парк Audi на полустертой резине, и я оправдал своего коллегу почти моментально. Эта машина едет весьма хорошо. Разгон за 5,8 секунды до сотни – это отличный результат для городской машины. И значок “S” зря на что попало не прилепят.

Фото: Родион Газманов

Когда-то я задал себе вопрос, что мне больше нравится водить, Mercedes или BMW. Первые делают упор на комфорт, вторые – на лучшее ощущение машины водителем. Оказывается, есть и другие варианты. Управление здесь хоть и точное, но руль крутится легко, даже в спортивном режиме. А вместе с тем, что машина весит меньше полутора тонн, это создает чувство парения над дорогой, и при всем при этом чувство контроля не теряется. Помогает система отслеживания полосы, которая аккуратно корректирует курс, если вдруг из-за невнимательности водителя автомобиль начал съезжать с дороги. Впрочем, эту опцию "автопилота" хочется отключить: играть в "шашки" с этой системой просто опасно, можно неточно сманеврировать.

А вот коробка иногда "подтупливает". Когда я ехал накатом к перекрестку, и светофор переключился на зеленый, я утопил газ в пол, чтобы выскочить впереди всего потока. Коробка же думала добрых три секунды, прежде чем переключиться на пониженную. Возможно, не успела адаптироваться, но все равно для легкой и мощной машины такое поведение непростительно.

Фото: Родион Газманов

Ручка переключения передач, впрочем, выполнена очень интересно, напоминая рукоятку управления тягой в самолете. Консоль обрамлена деревом, которое, хвала всем богам, не покрыто десятью слоями лака, и пальцами можно ощутить текстуру. Приятно.

Фото: Родион Газманов 

В поворотах A4 управляется хорошо, но едет более валко, чем я ожидал. Видимо, тому причиной "укрепленная для плохого дорожного покрытия подвеска", указанная в спецификации модели. Впрочем, скакать по оврагам на автомобиле с клиренсом 130 мм – удовольствие сомнительное и довольно дорогое.

Фото: Родион Газманов

Окинем общим взглядом салон и перейдем к деталям. "На виду изящные, строгие внутри", – перефразирую я известную песню. Фальш-панель между центральным и правым дефлектором – отличное решение, чтобы не разбивать горизонтальную линию, идущую через торпедо. В Q7, если помните мой предыдущий обзор, эта "фишка" тоже присутствует.

Фото: Родион Газманов

А вот выезжающий в Q7 экран, здесь как будто прилеплен невпопад в последний момент и не вписывается в интерьер машины. Напоминает мой опыт с Mercedes CLA, где дисплей тоже воткнули, как будто не глядя.

Фото: Родион Газманов

Обязательно выключите 3D звук в настройках. Эта опция дико мылит верхние частоты и даже компенсация эквалайзером только портит ситуацию. Bang&Olufsen отлично звучит без посторонней помощи, хотя лично для меня эта акустика излишне резковата. За счет очень большого акцента на верхние частоты, можно прибавлять низ без боязни потерять читаемость. Слушайте здесь джаз и классическую музыку, где разборчивость особенно ценится. И будет вам счастье.

Фото: Родион Газманов

Приборная панель здесь электронная в любой комплектации. Выполнена она очень красиво.

Фото: Родион Газманов

Ручка громкости расположена здесь так, что крутить ее, не касаясь ноги сидящего рядом пассажира – задача практически невозможная. Мне кажется, так появляются дети…

Фото: Родион Газманов

Ручка управления бортовым компьютером находится чуть выше рукоятки АКПП. Здесь нет тачпэда, в отличие от старших моделей, но и без него мы прекрасно справимся, я думаю.

Фото: Родион Газманов

Сидеть тут чуть жестче, чем я привык, но не за гранью комфорта. Но это и машина с претензией на спорт, извините.

Вид с водительского сиденья отличный, несмотря на то, что машина сама по себе невысокая. Но проблема кроется в другом: А4, несмотря на ярко красный цвет, упорно не хотят замечать другие участники движения. Может быть потому что за рулем ожидали увидеть даму (все же машина изящная и яркая). После внедорожника с предыдущего теста, на Audi A4 мне приходилось каждый раз завоевывать себе место в соседних рядах для перестроения и яростно защищать свое. И только убедившись, что подрезать и обогнать меня не получится, соратники по соблюдению правил дорожного движения (сарказм, Шелдон!) успокаивались и переставали пытаться отжать место у красивой красной машинки.

Фото: Родион Газманов

Ну и, наконец, гитара в багажник, хоть и по диагонали, но поместилась.

Фото: Родион Газманов

Ну что ж, время подводить итоги. Большинство опрошенных в моих соцсетях назвали этот автомобиль женским. И правда, Audi A4 мне запомнилась как изящная и интересная машина. Ее я назвал бы одной из самых технологичных в сегменте, и удовольствие от вождения Ауди очень даже приносит. И в моем списке “хочу” появилась еще одна машина, которую жалко было отдавать.

Обзор подготовлен для портала dni.ru

31 мая 2017, 17:43

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