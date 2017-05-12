Lexus RX 200t F Sport Luxury: для ценителей прекрасного

Lexus RX уже появлялся в этой рубрике, но точно не в таком виде. Во-первых, это спортивная версия, во-вторых, – отделка салона в этот раз заслуживает отдельных длинных дифирамбов. Тем и займемся. Итак, для нас раскрывается красная "пасть" шикарного салона Lexus RX F-Sport Luxury.

Из всех известных мне кроссоверов, RX, пожалуй, самый хищный по внешнему виду. И хитрый. Решетка радиатора, почти такая же узнаваемая, как и сама эмблема Lexus, и много-много прямых линий, пересекающих корпус машины под разными углами. Возникает ощущение, как будто машина собиралась сразу по карандашному эскизу. Но это не так, конечно же. Небрежность соседствует здесь с четким расчетом и целостностью.

Сзади RX узнаваем благодаря тем же ломаным линиям, которые как будто собираются в гримасу.

Взглянем же на технические характеристики автомобиля прежде, чем приступим к десерту…

Lexus RX 200t F Sport Luxury Цена, руб 4 125 589 Цена в минимальной конфигурации, руб 2 873 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998/238 Привод подключаемый полный Разгон 0-100, сек 9,5 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,9/10,3 Снаряженная масса, кг 2 145 Длина/ширина/высота, мм 4890/1895/1710 Объем багажника, л 553 Дорожный просвет, мм 200

А "десерт" у нас сегодня наивкуснейший, потому что столь красивого салона я еще не видел ни в одной машине. Кто не согласен, может со мной поспорить в комментариях. Но, чур, без фотодоказательств не приходить!

Переднюю панель украшает огромный десятидюймовый дисплей. Телефон приложен для сравнения.

Медиасистема звучит неплохо (насколько неплохо может звучать обычно ругаемый мной Mark Levinson), но вот с некоторыми моментами явно перемудрили. И вместо обложки проигрываемой песни (как обещается в меню настроек системы), он показывают одну из пяти зашитых в память обложек в соответствии с указанным в ID3 тэге жанре композиции.

Как едет? Ну как вам сказать… Слово “F-Sport в названии модели обозначает обвес, некоторые украшения и чуть более жестко настроенную подвеску. На динамических характеристиках это не отражается совсем. Конечно, за редкими исключениями, я и не ожидаю от автомобилей Lexus особой прыти, но слово “Sport” в названии автомобиля, который разгоняется за девять с половиной секунд, это как наклейка Sparco на лобовом стекле “Лады-восьмерки”.

В управлении RX показался мне мягким. Не хватает точности руля, и подвеска, опять же, мягковата для “спорта”. Повторюсь: Lexus – машина для ленивых и любящих комфорт. И с этим тут все в порядке. К ямам и трещинам в весеннем асфальте машина относится снисходительно. А еще автомобиль настолько вкусно выполнен внутри, что из него не хочется вылезать. Совсем.

Управление скомпоновано привычно и правильно. Особенно для тех, кто ездил когда-нибудь на Тойоте. Приборная панель асимметрична, но смотрится замечательно, а информация легко считывается беглым взглядом, что особенно важно в дороге. Единственной проблемой водителя, на мой взгляд, станет попытка высадить пассажиров облюбовавших задние сиденья. Я уже говорил о том, что остался бы тут жить?

Бортовой компьютер тут управляется при помощи уже знакомого нам джойстика, который, возможно, не так удобен как “шайба”, давно поставленная на вооружение немецкими автоконцернами, но все равно меньше отвлекает от дороги, чем тачскрин, что важно.

Рычаг управления круиз-контролем попытался от меня спрятаться, но я его нашел. В этой комплектации круиз-контроль активный. Это значит, что система будет поддерживать определенное расстояние до впереди идущей машины.

Под “торпедо” находится ниша для зарядки электронных устройств. При условии, что они поддерживают беспроводную зарядку, конечно же. Лично для меня класть туда телефон было бы неудобно как минимум потому, что навигация в автомобилях всегда уступает картам в смартфонах, а дотянуть до телефона провод от прикуривателя не такая большая проблема.

Сиденья, кстати, вентилируемые, что очень здорово для лета в Москве. И бутылка воды, свободно помещающаяся в карман двери, - еще одна необходимая вещь в жаркое время года.

Гитара в багажник тоже поместилась без проблем.

Перейдем же к выводам. RX – замечательный кроссовер, который, впрочем, к спорту не имеет никакого отношения, даже если шильдик говорит об обратном.

Но красивым многое прощают, и этот автомобиль не исключение. Думаю, что RX как раз нацелен на женскую аудиторию (точнее, тех ее представительниц, что не любят гонять). Даже с самым взрослым двигателем разгон здесь составляет 7,7 секунд. Так что, добро пожаловать, любители комфорта.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

