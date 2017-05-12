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Lexus RX 200t F Sport Luxury: для ценителей прекрасного

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Lexus RX уже появлялся в этой рубрике, но точно не в таком виде. Во-первых, это спортивная версия, во-вторых, – отделка салона в этот раз заслуживает отдельных длинных дифирамбов. Тем и займемся. Итак, для нас раскрывается красная "пасть" шикарного салона Lexus RX F-Sport Luxury.
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Из всех известных мне кроссоверов, RX, пожалуй, самый хищный по внешнему виду. И хитрый. Решетка радиатора, почти такая же узнаваемая, как и сама эмблема Lexus, и много-много прямых линий, пересекающих корпус машины под разными углами. Возникает ощущение, как будто машина собиралась сразу по карандашному эскизу. Но это не так, конечно же. Небрежность соседствует здесь с четким расчетом и целостностью.

Фото: Родион Газманов

Сзади RX узнаваем благодаря тем же ломаным линиям, которые как будто собираются в гримасу.

Фото: Родион Газманов

Взглянем же на технические характеристики автомобиля прежде, чем приступим к десерту…

Lexus RX 200t F Sport Luxury
Цена, руб 4 125 589
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 873 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998/238
Привод подключаемый полный
Разгон 0-100, сек 9,5
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 7,9/10,3
Снаряженная масса, кг 2 145
Длина/ширина/высота, мм 4890/1895/1710
Объем багажника, л 553
Дорожный просвет, мм 200

А "десерт" у нас сегодня наивкуснейший, потому что столь красивого салона я еще не видел ни в одной машине. Кто не согласен, может со мной поспорить в комментариях. Но, чур, без фотодоказательств не приходить! 

Фото: Родион Газманов

Переднюю панель украшает огромный десятидюймовый дисплей. Телефон приложен для сравнения.

Фото: Родион Газманов

Медиасистема звучит неплохо (насколько неплохо может звучать обычно ругаемый мной Mark Levinson), но вот с некоторыми моментами явно перемудрили. И вместо обложки проигрываемой песни (как обещается в меню настроек системы), он показывают одну из пяти зашитых в память обложек в соответствии с указанным в ID3 тэге жанре композиции. 

Фото: Родион Газманов

Как едет? Ну как вам сказать… Слово “F-Sport в названии модели обозначает обвес, некоторые украшения и чуть более жестко настроенную подвеску. На динамических характеристиках это не отражается совсем. Конечно, за редкими исключениями, я и не ожидаю от автомобилей Lexus особой прыти, но слово “Sport” в названии автомобиля, который разгоняется за девять с половиной секунд, это как наклейка Sparco на лобовом стекле “Лады-восьмерки”.

Фото: Родион Газманов

В управлении RX показался мне мягким. Не хватает точности руля, и подвеска, опять же, мягковата для “спорта”. Повторюсь: Lexus – машина для ленивых и любящих комфорт. И с этим тут все в порядке. К ямам и трещинам в весеннем асфальте машина относится снисходительно. А еще автомобиль настолько вкусно выполнен внутри, что из него не хочется вылезать. Совсем.

Фото: Родион Газманов

Управление скомпоновано привычно и правильно. Особенно для тех, кто ездил когда-нибудь на Тойоте. Приборная панель асимметрична, но смотрится замечательно, а информация легко считывается беглым взглядом, что особенно важно в дороге. Единственной проблемой водителя, на мой взгляд, станет попытка высадить пассажиров облюбовавших задние сиденья. Я уже говорил о том, что остался бы тут жить? 

Фото: Родион Газманов

Бортовой компьютер тут управляется при помощи уже знакомого нам джойстика, который, возможно, не так удобен как “шайба”, давно поставленная на вооружение немецкими автоконцернами, но все равно меньше отвлекает от дороги, чем тачскрин, что важно.

Фото: Родион Газманов

Рычаг управления круиз-контролем попытался от меня спрятаться, но я его нашел. В этой комплектации круиз-контроль активный. Это значит, что система будет поддерживать определенное расстояние до впереди идущей машины.

Фото: Родион Газманов

Под “торпедо” находится ниша для зарядки электронных устройств. При условии, что они поддерживают беспроводную зарядку, конечно же. Лично для меня класть туда телефон было бы неудобно как минимум потому, что навигация в автомобилях всегда уступает картам в смартфонах, а дотянуть до телефона провод от прикуривателя не такая большая проблема.

Фото: Родион Газманов

Сиденья, кстати, вентилируемые, что очень здорово для лета в Москве. И бутылка воды, свободно помещающаяся в карман двери, - еще одна необходимая вещь в жаркое время года.

Гитара в багажник тоже поместилась без проблем.

Фото: Родион Газманов

Перейдем же к выводам. RX – замечательный кроссовер, который, впрочем, к спорту не имеет никакого отношения, даже если шильдик говорит об обратном.

Фото: Родион Газманов

Но красивым многое прощают, и этот автомобиль не исключение. Думаю, что RX как раз нацелен на женскую аудиторию (точнее, тех ее представительниц, что не любят гонять). Даже с самым взрослым двигателем разгон здесь составляет 7,7 секунд. Так что, добро пожаловать, любители комфорта.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

12 мая 2017, 11:25

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