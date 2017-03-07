Добиться успеха в жизни можно с помощью гипноза

Подсознание может все. Эту фразу мы часто слышим, когда речь заходит о возможностях человеческого организма. Новое позитивное мышление, сила мысли, резервы психики стали интересовать не только ученых, но и просто людей во всем мире. Мысль материальна, говорим мы, когда происходит то, о чем мы уже давно думаем. И удивляемся этому.

Но это действительно так. Мысль, проникшая в наше сознание и пустившая там свои корни, непременно даст результат в будущем на материальном плане. А быть ему положительным или отрицательным – решать вам. Вот почему мыслить надо только позитивно. Очень важно "сеять" в своем подсознании хорошие, красивые мысли.

Сегодня человечество уже дошло до того, что при желании каждый может научиться контактировать со своим подсознанием самостоятельно. Подсознание – наш самый надежный партнер в достижении успеха. Человек должен учиться делать это с помощью самогипноза или высшей ступени аутотренинга, ведь наука создавать собственную реальность людям так необходима. Вмешательство извне уместно, если человек страдает какими-то фобиями, депрессиями, страхами. В таких случаях профессионал может вмешаться и направить подсознание и сознание пациента в правильное русло. Но если речь идет о ваших устремлениях, желании добиться успеха, то, несомненно, придется признать, что у вас есть такой чудесный партнер, как собственное подсознание.

Наше подсознание поистине всемогуще и безгранично, как Вселенная. Оно прислушивается к мыслям, роящимся в глубинах мозга, и немедленно делает свои выводы. Если мозг переполнен негативными установками, то послушное подсознание тут же начинает их выполнять (впрочем, также как и позитивные). И мы жалуемся, почему у нас в жизни все так плохо, и не понимаем, что сами настроили нашего "партнера" на материализацию неудач. Негатив порождает исключительно негатив. Вы никогда не добьетесь успеха, если постоянно будете повторять, что "у меня ничего не получается", "он смог, но я-то так не смогу" или "это не для меня".

"Любые деструктивные установки записываются на пласты подсознания и начинают материализовываться".

Работа с собственным подсознанием – одна из самых активно обсуждаемых тем в Америке и Европе. Замечательные авторы книг по работе с подсознанием, такие, как Хилл, Кехо, Боснак и другие, провели сотни исследований, протестировали тысячи людей, добившихся в жизни невероятного успеха, и поняли одну удивительную вещь. Эти люди, так или иначе, контактировали со своим подсознанием, которое подсказывало им правильные варианты решений. Другие счастливчики, на кого обратила свое августейшее внимание госпожа Удача, в начале своего пути к успеху посещали лекции по работе с подсознанием, читали специальную литературу. И у тех, и у других результат не заставил себя долго ждать. Человек ставил перед собой великую цель и преуспел. Он создал для себя новую действительность. Мы все можем влиять на собственную Вселенную и сделать ее лучше, краше, комфортнее.

Создание новой реальности – это целая система, и один из важнейших аспектов этой программы – визуализация. Учитесь работать с образами, развивайте образное мышление, думайте о своих желаниях так, как будто они уже исполнились. Это не только первый этап взаимодействия сознания, подсознания и материального мира, это задание, которое вы даете "большой" Вселенной. Раз у вас возникло желание иметь что-то "здесь и сейчас", значит во Вселенной, в банке космической информации, уже есть проекция того, о чем вы мечтаете. Ваш мозг играет ведущую роль в материализации этой проекции на земном плане, и от внутреннего сознания зависит успех материализации этих проекций. Как говорится, во что веришь, тем и станешь.

Здесь уместно сказать о концентрации. Необходимо неустанно следить не только за движением, но и за качеством ваших мыслей, направляя их в нужное русло. Это непросто, но при упорных тренировках все обязательно получится. Ваши мысли будут течь полноводной рекой позитивной энергии. Концентрируйтесь на образах, желаниях, представляйте их на своем внутреннем "экране". (Эта техника известна уже много тысяч лет. Внутреннее пространство перед закрытыми глазами в индийской философии называется "Чидакаша").

"Экран" – отличное упражнение для концентрации внимания. Вам нравятся огромные плазменные экраны телевизоров? Вы любите ходить в кино? Отлично. Только теперь вы сами будете учиться создавать фильм своей мечты. Не нужно никаких кнопок и пультов. Вы настраиваетесь, и ваш внутренний экран к вашим услугам. Но в личных программах не должно быть хаоса и рекламных блоков – мыслей, которые вам будут мешать смотреть фильм о своей мечте (хорошей новой работе, квартире, доме, автомобиле).

"Обращаться к своему внутреннему экрану нужно с той же частотой, как вы бросаетесь к телевизору и проводите возле него долгие часы, за время которых в мозг поступает море негатива".

Одновременно с появлением своего внутреннего экрана вы должны поменять образ мышления. Для этого есть еще один отличный прием. Представьте себе, что вы уже не тот ленивый застенчивый неудачник, а преуспевающий, уверенный в себе бизнесмен. У вас уже все есть, вы окрылены новыми будущими успехами, вы идете вперед, не оглядываясь на прошлое. Впереди у вас бескрайний солнечный горизонт.

Здесь работает техника "Море". Вы, весь такой удачливый и счастливый, плывете на большом корабле или на собственной белой яхте к горизонту, где уже есть все, к чему вы стремитесь. Ощущайте это счастье, чувствуйте себя самым удачливым человеком на планете. Там, около линии горизонта, вы видите свою новую действительность, вы плывете от всех прошлых бед и неудач в богатую красивую страну. Применяя технику "Море", вы учитесь концентрироваться на самоощущении того, каким вы хотите себя видеть. Ваш мозг создает абсолютно иную реальность.

В течение 18 лет, проводя занятия в школе гипноза, я создал принципиально новую технику визуализаций. Вкратце суть ее заключается в том, что на фоне глубокой релаксации образы, которые мы создаем, намного ярче и четче представлены нашим подсознанием и реализовываются всегда и на сто процентов.

Убежден, что для достижения любой цели нужно даже не упорство, а упрямство. И подсознание непременно наградит вас замечательным призом – ваша жизнь начнет круто меняться в лучшую сторону.

Известный пропагандист возможностей нашего подсознания американец Джон Кехо пишет: "Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим. Вы можете осознать это и заставить свой мозг работать на себя или пустить все на самотек, позволив мозгу работать так, что вас будут постоянно преследовать неудачи. Но действительность всегда будет создаваться вашим мозгом!"